Le pack spécial Galaxy Z Fold4 de KT célèbre l’équipe nationale de football coréenne

Carrier KT a dévoilé une édition spéciale du Samsung Galaxy Z Fold4 qui célèbre l’équipe nationale de football sud-coréenne – KT est un sponsor officiel de l’équipe depuis 2001 et continuera à la soutenir alors qu’elle se prépare pour la Coupe du monde du Qatar 2022.

Cette édition spéciale est un ensemble complet livré dans une valise qui pourrait être assez grande pour être emportée au Qatar. Outre le téléphone, il existe également une Galaxy Watch5 Pro (Bluetooth), un étui de protection spécial pour le pli et des bracelets sur mesure pour la montre. La valise, l’étui pour téléphone et le bracelet de la montre ont tous été conçus en collaboration avec l’Association coréenne de football (et sont dans la couleur rouge signature).

Il existe également une personnalisation du logiciel avec un thème personnalisé pour le téléphone et un cadran de montre KFA. Un pack d’autocollants KFA est également inclus, que vous pouvez coller sur la valise, par exemple.

Les fans recevront également un T-shirt signé par l’un des joueurs de l’équipe, ainsi que deux billets de première classe pour voir le match amical contre le Cameroun le 27 septembre. Attention, il n’y a que 50 liasses et le temps presse. Vous pouvez vous inscrire pour en obtenir un aujourd’hui et demain. Puis mercredi 50 gagnants seront tirés au sort. Ils auront jusqu’à jeudi 15h00 pour acheter le lot.







Le contenu du pack spécial Galaxy Z Fold4

Oui, ces forfaits ne sont pas gratuits, ils sont évalués à 2 750 000 KRW, mais plusieurs remises peuvent s’appliquer. C’est à peu près combien vous paieriez pour un Z Fold4 (remarque: le téléphone dispose de 512 Go de stockage) et d’une Galaxy Watch5 Pro, mais étant donné la nature limitée de cette édition spéciale, vous ne devriez pas avoir beaucoup de mal à récupérer votre argent si vous décider de le vendre.

Soit dit en passant, toutes ces discussions sur une édition spéciale du Galaxy Z Fold4 nous l’ont rappelé – il n’y a pas d’édition Thom Browne cette année. Cette année, la société a présenté plusieurs autres éditions spéciales, par exemple le Pockemon Galaxy Z Flip3 ou les éditions Ultra Mark & ​​Lona et Mercedes S22 Ultra, mais rien de son collaborateur de longue date Thom Browne.

La source (en coréen) | Passant par