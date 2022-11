Le pack PS5 God of War Ragnarok est de retour en stock chez Walmart

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Que vous soyez à la recherche d’un PS5 pour soi ou vouloir régner au mieux cadeau de vacancesWalmart a une offre groupée qui vaut la peine d’être vérifiée dès maintenant : c’est le PS5 livré avec le tout nouveau jeu PlayStation exclusif : God of War : Ragnarok. Dan Van Boom de CNET a qualifié le jeu de “suite formidable” – et c’est le premier jeu God of War conçu pour les graphismes et la puissance améliorés de la PS5 (une version PS4 est également disponible).

Deux versions du bundle PS5 Ragnarok sont disponibles : La version haut de gamme (avec Blu-ray) pour 559$, et la version “numérique” de la PS5 (identique, sauf l’absence de lecteur Blu-ray) pour 459$. Les deux font partie de la première vague de premières offres du Black Friday chez le géant de la vente au détail.

Important: Si vous cliquez et voyez des prix supérieurs à 559 $ et 459 $, respectivement, cela signifie que le stock principal est épuisé chez Walmart et que la liste a temporairement été transférée par défaut à un revendeur tiers. Mais nous avons vu Walmart se réapprovisionner aux prix de base au moins deux fois cette semaine, alors continuez à vérifier si vous voyez des prix plus élevés.

Pour être clair, les deux packs n’offrent qu’une économie de 10 $ sur l’achat du jeu et de la console séparément, mais la victoire ici est d’obtenir la PS5 – maintenant, enfin, un peu plus facile à obtenir qu’elle ne l’a été au cours des deux dernières années – ainsi que le dernier et le plus grand jeu exclusif inclus avec votre achat.

Vous recherchez une option d’achat PS5 alternative? Si cela ne vous dérange pas d’acheter le jeu séparément, vous pouvez réserver la PS5 sur Amazon.

