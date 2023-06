Le pack de centrales électriques portables d’EcoFlow est réduit à 1 599 $ (économisez 648 $)

Ne pas avoir d’électricité pour recharger vos appareils peut bouleverser votre journée. Que vous soyez confronté à des pannes de courant ou que vous soyez déconnecté du réseau et que vous n’ayez pas accès à l’électricité, une centrale électrique portable est un excellent moyen de garder l’électricité à portée de main. En ce moment, vous pouvez économiser des centaines sur la centrale électrique Delta 2 Max d’EcoFlow et obtenir gratuitement deux panneaux solaires de 160 watts. D’une valeur de 2 247 $, Wellbots a déjà réduit le prix de 598 $, mais les lecteurs de CNET peuvent utiliser le code promotionnel CNÉNERGIE50 à la caisse pour obtenir un rabais supplémentaire de 50 $, ce qui signifie que vous ne paierez que 1 599 $ pour cet ensemble de 3 pièces. Cette offre expire le 4 juin, alors assurez-vous de commander bientôt si vous êtes intéressé.

Cette centrale électrique est compacte et durable, ce qui en fait une bonne option à emporter avec vous. Quant à la puissance, c’est une option solide, délivrant une puissance de 2 400 watts – et elle peut même faire fonctionner des appareils d’une puissance allant jusqu’à 3 400 watts sans surcharge ni surchauffe. Et lorsque vous avez besoin de le recharger, vous n’aurez pas à attendre longtemps – il peut atteindre 80 % en un peu plus d’une heure en utilisant le courant alternatif (ou même plus rapidement lorsqu’il est combiné avec des panneaux solaires). Il est équipé de six prises secteur, de quatre ports USB-A, de deux ports USB-C et plus encore. Et il a même une application où vous pouvez recevoir des notifications lorsque votre batterie commence à s’épuiser.