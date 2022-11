Le pack Black Friday PS5 de Walmart sort aujourd’hui. Voici comment l’obtenir

La PS5 reste au sommet de nombreuses listes de souhaits de vacances. Ce n’est pas aussi impossible à obtenir que pendant les saisons de magasinage de Noël 2020 et 2021, mais vous devez savoir où chercher. Et aujourd’hui, cela signifie Walmart. Dans le cadre de la troisième vague de son premières offres du Black Fridayle méga-détaillant propose la console avec l’exclusivité PlayStation Dieu de la guerre : Ragnarök Jeu. Il est disponible en deux versions: la version haut de gamme (avec Blu-ray) pour 559 $ et la version “numérique” de la PS5 (qui est identique à l’exception de son absence de lecteur Blu-ray) pour 459 $.

Pour être clair, les deux packs n’offrent qu’une économie de 10 $ sur l’achat séparé du jeu et de la console, mais la victoire ici est d’obtenir la PS5 avec le dernier et le plus grand jeu exclusif inclus avec votre achat.

Voici le hic : Le le premier lot de PS5 est disponible aujourd’hui à midi HNE (9 h HP), mais uniquement pour les membres Walmart Plus. À 19 h HE, ils seront accessibles à tous. Cela dit, étant donné le public plus large du deuxième lot, il est probable qu’il se vende beaucoup plus rapidement que le premier.

Comment obtenir une PS5 chez Walmart

Alors, vaut-il la peine de rejoindre un programme d’adhésion juste pour sauter la ligne pour une PS5? Sans doute oui – et voici pourquoi. Vous pouvez vous abonner à la version mensuelle du plan Walmart – essentiellement sa version d’Amazon Prime – pour seulement 13 $ par mois. En plus de vous donner un accès anticipé à la PS5 et à d’autres avantages d’achat précoce chez Walmart aujourd’hui, il vous donne également droit à une livraison express gratuite depuis votre Walmart local (y compris l’épicerie), à ​​un abonnement gratuit au streaming Paramount Plus et à des prix réduits de l’essence lors du remplissage à Les pompes de Walmart. (Lire notre examen complet de Walmart Plus.)

Bien que l’inscription à Walmart Plus ne vous garantisse pas une PS5 – aujourd’hui ou n’importe quel jour dans le futur – c’est seulement 13 $. Regardez quelques émissions Paramount et obtenez quelques livraisons gratuites, et vous avez plus que récupéré votre argent, même si vous décidez de l’annuler dans un mois ou deux. (Notez que Walmart Plus propose un essai gratuit, mais cette version n’est pas éligible aux offres d’accès anticipé.)

D’autres options d’achat PS5?

Tu peux ce qui vous met effectivement sur une liste d’attente. Voici comment.

