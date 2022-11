Le pack Black Friday Nintendo Switch comprend Mario Kart 8 Deluxe et plus pour 299 $

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Le commutateur Nintendo est un favori polyvalent des fans pour les joueurs, ce qui en fait un populaire cadeau de vacances. Comme d’autres produits Nintendo, il est rarement mis en vente, c’est pourquoi Vendredi noir est un bon moment pour trouver Changer d’offre car ils ont tendance à être associés à certains jeux populaires. La Nintendo Switch d’origine coûte 300 $, mais pour le moment, vous pouvez obtenir un ensemble avec une console Switch, une copie numérique de Mario Kart 8 Deluxe et un abonnement individuel Switch Online de trois mois, le tout pour le prix d’un Switch autonome standard.

Il y a un plus récent Version OLED du Switch disponible, mais si vous recherchez un bon pack de démarrage, c’est une excellente façon de procéder. La plupart du temps la console est vendue seule, sans aucun jeu. Avec ce pack, non seulement vous avez un jeu prêt à jouer tout de suite, mais c’est aussi l’un des meilleurs jeux Nintendo Switch du moment. C’est aussi un jeu multijoueur, et les Joy-Cons du Switch signifient que deux personnes peuvent jouer (ou quatre à la rigueur), il est donc parfait pour les familles.

De plus, avec l’abonnement de trois mois inclus à Commutateur Nintendo en ligne, vous libérez un potentiel de jeu sans fin. Il comprend de nombreux jeux Nintendo rétro et vous permet de jouer en ligne avec des joueurs du monde entier.