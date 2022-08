Le pacificateur du PSG révélé au milieu d’un affreux affrontement de mégastars

La tension serait vive entre Kylian Mbappe et Neymar

Le défenseur vétéran Sergio Ramos serait devenu pacificateur samedi soir au Paris Saint-Germain alors que les deux belligérants Neymar et Kylian Mbappe ont failli en venir aux mains avec “objets lancés” coulisses du Parc des Princes.

Les tensions entre les joueurs étaient évidentes alors que les champions de Ligue 1 battaient Montpellier à domicile ce week-end.

À un moment donné lors de la victoire 5-1, Mbappe a raté un penalty, puis a dépassé Lionel Messi et a exigé que Neymar le laisse prendre une seconde.

Le Brésilien a refusé la demande du Français et a continué à convertir son coup de pied puis à empocher un doublé.

Dans un autre incident pour lequel il a été largement critiqué, Mbappe a également été vu en train de bouder et d’abandonner lors d’une contre-attaque lorsque Vitinha a passé le ballon à Messi et non à lui, bien que cela ait ensuite été attribué à des “problèmes personnels” que le joueur de 23 ans. ancien serait passé par RMC Sport.

Alors que Neymar a “aimé” quelques publications sur Twitter de comptes de fans lusophones qui critiquaient Mbappe, des rapports ont ensuite fait état d’une rupture dans la relation entre les deux hommes déclenchée par le soutien présumé de Mbappe à la signature du record du monde 2017 Neymar à décharger cet été.

Kylian Mbappe a vraiment eu l’audace de demander à Neymar de lui infliger le deuxième penalty après avoir raté son premier 😐

pic.twitter.com/DxFML8jxqf — LSPN FC (@LSPNFC_) 14 août 2022

Wow totalement raté ça. Regardez comment Mbappé renonce à attaquer quand il se rend compte qu’ils ne le lui passeront pas. Pas bien peindre… pic.twitter.com/idBiTjRCXr —Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 14 août 2022

Selon Le Parisien, cependant, l’ancien capitaine du Real Madrid Ramos, qui a rejoint les géants soutenus par le Qatar l’été dernier avec Messi, a agi en tant que pacificateur entre le duo après la victoire de Montpellier.

Sur Twitter, un journaliste français revendiqué qu’une confrontation au lendemain de la raclée de Montpellier a vu la paire presque en venir aux mains, se cogner la tête et devoir être séparée par leurs coéquipiers car des objets ont également été lancés.

L’Equipe a déclaré lundi que le PSG avait ordonné des pourparlers de crise entre les deux joueurs. Pourtant, il a été rapporté par ailleurs par Le Parisien qu’une rencontre avec le nouveau directeur sportif Luis Campos a déjà eu lieu dimanche.

Campos, qui connaît Mbappe depuis leurs jours à Monaco ensemble et aurait même été recommandé par le jeune pour remplacer Leonardo en raison du pouvoir dont il dispose depuis la signature de sa prolongation de contrat, a expliqué aux joueurs que leurs problèmes devaient être discutés en privé. et non avec le monde entier qui les regarde.

Lire la suite Le PSG cherche désespérément à réprimer les mégastars rivales – médias

Mbappe et Neymar auraient mis leur conflit de côté, mais une source a déclaré à Get French Football News au début de la semaine que Mbappe pense qu’il n’y a de place que pour deux superstars dans la capitale française et non trois.

Ayant appris de Neymar au cours de la dernière demi-décennie depuis qu’ils ont tous deux rejoint le club le même été il y a cinq ans, Mbappe pense maintenant que le moment est venu d’apprendre de Messi à la place, ce qui fait donc de Neymar un article jetable.

Avec Neymar sous une forme fulgurante en 2022/2023 et fournissant déjà cinq buts et trois passes décisives, cela, combiné à son salaire élevé et à un contrat qui court jusqu’en 2027, signifie que le vendre ne sera pas une tâche facile.

Plus probablement que le départ du produit de l’académie Santos, Cristophe Galtier devra soigner la relation de Neymar avec Mbappe, car leur bataille interne devenant le catalyseur d’une autre implosion en Ligue des champions pourrait coûter son poste au nouveau manager.

Dans un choc des champions des deux dernières saisons, le PSG affronte Lille lors de sa prochaine sortie en Ligue 1 dimanche soir.