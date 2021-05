STRICTEMENT Come Dancing pro, Pasha Kovalev a parlé d’essayer de protéger sa femme Rachel Riley des trolls cruels lors de sa deuxième grossesse.

La star du compte à rebours Rachel, 35 ans, attend actuellement son deuxième enfant avec le danseur professionnel Pasha, 41 ans, plus tard cette année, rejoignant leur fille Maven.

Getty – Contributeur

Pasha et Rachel (photographiées enceintes de leur première fille Maven) attendent leur deuxième enfant[/caption]

Parlant de l’arrivée prochaine, Pacha a déclaré qu’il était « excité » d’être le père d’un autre enfant, mais qu’il se sentait encore plus protecteur envers sa femme alors qu’elle faisait face à des critiques en ligne.

Il a dit D’ACCORD!: «Je suis très éloigné de ce genre de chose.

«Je ne regarde jamais les commentaires en ligne et Rachel essaie de faire passer un message sur les abus raciaux ou la violence domestique et elle reçoit des messages très, je dirais, ridicules.

«Les gens passent complètement à côté du sujet et parlent de quelque chose de totalement hors de propos.

INSTAGRAM / RACHEL RILEY

Rachel a annoncé sa deuxième grossesse via le tableau Countdown.[/caption]

«J’essaie de la protéger autant que je peux en fournissant un environnement sûr à la maison, c’est tout ce que je peux faire et essayer d’attirer son attention sur les bonnes choses.»

Pasha et Rachel se sont mariés en 2019, après une première rencontre lors de son passage sur Strictly en 2013.

Ils ont commencé à sortir ensemble un an plus tard et sont restés ensemble depuis.

Polycopié

Le couple s’est rencontré pour la première fois en 2013 après avoir été associé à Strictly et est ensemble depuis 2014[/caption]

Maven est né peu de temps après avoir noué le nœud, et Pacha a déclaré qu’il était intentionnel qu’ils aient un deuxième enfant moins de deux ans plus tard, car ils voulaient que leurs enfants grandissent avec le moins d’écart d’âge possible.

«Chaque grossesse est différente mais elle se porte très bien», a-t-il déclaré.

«Elle est en bonne santé et de bonne humeur, donc tout va bien. Rien n’est trop différent de la première grossesse en fait.

La semaine dernière, Rachel a perdu la dernière série d’une bataille en diffamation après avoir poursuivi un blogueur pro-Jeremy Corbyn qui l’a qualifiée d ‘«agresseur en série».

Elle avait poursuivi Mike Sivier en justice après avoir publié un article sur son site Web Vox Political la qualifiant «d’hypocrite et d’intimidatrice».

Le différend de Mme Riley avec M. Sivier est centré sur des tweets publiés dans le cadre d’un débat en ligne sur l’antisémitisme au sein du parti travailliste.

Elle en a échangé plusieurs avec un utilisateur qui s’est identifié comme étant une jeune fille de 16 ans appelée Rose.

M. Sivier a défendu ce qu’il avait publié, arguant qu’il s’agissait d’une opinion «substantiellement vraie», honnête et d’intérêt public.





Un juge de la Haute Cour s’était précédemment prononcé en faveur de la star du compte à rebours et avait radié les défenses de M. Sivier.

Cependant, M. Sivier a maintenant gagné un appel, trois juges de la Cour d’appel ayant décidé que sa défense d’intérêt public devait être évaluée lors du procès.