Le Pacer Pro de Polar peut-il faire de vous un meilleur coureur ? Je l’ai essayé

Lorsque Polar a annoncé sa montre Pacer Pro avec des outils pour aider les coureurs débutants et expérimentés, je voulais voir si cela pouvait vraiment réduire mes entraînements. Même si courir ne me vient pas facilement, j’ai appris par moi-même à m’améliorer. Mais ma motivation a diminué avec la pandémie et pendant que je m’entraîne encore, ce n’est pas du tout proche du rythme ou de la distance que je parcourais avant le COVID.

Le Pacer Pro veut se démarquer de la foule avec de nouveaux tests de marche et de course pour évaluer votre forme physique, ainsi que des entraînements personnalisés adaptés à votre niveau de forme physique. Les excellentes montres de course ne manquent pas, des modèles haut de gamme comme le Garmin Forerunner 955 aux trackers de fitness comme le Fitbit Charge 5. Apple apportera également de nouveaux outils de course à tous les modèles Apple Watch à partir de la série 4 avec un WatchOS 9 mise à jour à l’automne. Les outils de Polar feront-ils réellement une différence pour me remettre en forme ?

“La bonne nouvelle, c’est que le corps se souvient”, déclare Maria Selin, une entraîneuse Polar avec qui j’ai parlé pour obtenir des conseils pour reprendre une routine. Après plusieurs semaines à porter le Pacer Pro pour suivre mes entraînements, elle a raison. Mon corps peut le faire, même si mon esprit ne veut pas l’admettre.

Le nouveau test de marche Polar : bonne idée, drôle d’exécution

Je commence mon voyage avec le test de marche. Il est conçu pour donner une idée de base de votre condition physique aérobie globale pour les athlètes occasionnels ou fréquents. Le Pacer Pro me demande de m’échauffer pour que ma fréquence cardiaque atteigne 120 bpm. Ensuite, je dois marcher aussi loin et aussi vite que possible en 15 minutes pour maintenir ou augmenter ma fréquence cardiaque sur un terrain plat, un défi dans les collines de San Francisco.

Même si je sentais que je marchais à un rythme constant, ma montre bourdonnait en disant que j’étais descendu sous le seuil. Il s’avère que ce test simple était beaucoup plus difficile que je ne le pensais. L’idée du test de marche est excellente, mais la réalité est que trouver un parcours plat ou une piste pour le suivre pourrait être un défi et potentiellement, vos résultats pourraient être faussés en l’essayant sur votre itinéraire de marche habituel. Vous ne pouvez pas non plus passer le test sur un tapis roulant, car la montre doit également calculer la distance avec le GPS.

Après 15 minutes, le Pacer Pro affiche mon niveau de VO2 Max, la quantité maximale d’oxygène que vous pouvez utiliser pendant l’exercice. C’est une mesure que beaucoup d’autres montres calculent et dans des temps meilleurs, je me situerais toujours entre la gamme “bonne” et “très bonne”.

J’ai répété le test plusieurs fois sur un terrain plus plat, mais dans l’ensemble, je me situe maintenant dans la fourchette “correcte” à “bonne” pour mon âge et mon poids. Le Pacer Pro est également livré avec un test de condition physique régulier qui est beaucoup plus facile et vous oblige à vous allonger pendant quelques minutes et à respirer pour prendre ses mesures. Ce test m’a évalué comme “très bon” VO2 Max, au moins 10 unités de plus que mon test de marche.

J’ai interrogé Polar sur cet écart, qu’il a attribué en partie à des facteurs environnementaux tels que l’étanchéité de la montre, l’emplacement et la position du corps pendant le test, ainsi que des entrées externes telles que la vitesse et la fréquence cardiaque. Un porte-parole de l’entreprise a également déclaré que je devrais me concentrer davantage sur les résultats du test de course, étant donné que je ne suis pas un coureur pour la première fois. Mais parce que j’avais beaucoup plus marché que couru ces dernières années, j’ai pensé que le test de marche serait le meilleur indicateur.

Selin n’encourage pas nécessairement les coureurs débutants ou intermittents à trop se concentrer sur le nombre réel de VO2 Max de ces tests. Au lieu de cela, elle dit qu’il est plus efficace de regarder votre taux de récupération d’une séance à l’autre, ce qui vous aidera à savoir dans quelle mesure vous êtes prêt à entreprendre le prochain entraînement. Avec ses conseils, je répète les tests chaque semaine entre mes autres séances d’entraînement, mais garde un œil sur ma récupération. J’améliore mon niveau de VO2 Max, même si cette progression est plus lente que je ne le souhaiterais. La plupart du temps, il est difficile de s’assurer que les conditions de test sont comparables sans se rendre sur la même piste de course chaque semaine.



Le repos et la récupération sont tout aussi importants que l’entraînement

Bien que les tests de marche et de course n’aient pas été les plus utiles pour solidifier ma nouvelle routine, les options de suivi du sommeil et de récupération sur le Pacer Pro sont beaucoup plus robustes. Une fois que vous portez votre montre pour dormir pendant quelques nuits et que vous obtenez un score de recharge nocturne, vous verrez jusqu’à quatre entraînements personnalisés adaptés à votre niveau de forme physique actuel via FitSpark. J’ai vraiment aimé voir les entraînements suggérés et ceux de cardio en particulier m’ont aidé à me remettre sur la bonne voie plus que les tests individuels de marche et de course.

Garmin et Fitbit proposent des suggestions similaires pour les entraînements personnalisés. Le Garmin Coach s’adapte à votre statut d’entraînement et vous permet de choisir un entraîneur particulier pour vous guider tout au long de l’entraînement pour une course ou un objectif global, ce qui peut être plus motivant pour certaines personnes. Pour moi, le score de préparation quotidienne de Fitbit est le plus facile à interpréter, en particulier pour les débutants, car ses sélections d’entraînement personnalisées donnent des indications sur le niveau d’activité à atteindre pour la journée, même si les entraînements ne sont pas complètement personnalisés.

Pour les nouveaux arrivants dans l’écosystème de Polar, l’application Polar Flow est déroutante jusqu’à ce que vous sachiez où trouver des choses. Mais une fois que vous avez compris cela, j’aime la façon dont l’application affiche une idée de base des mesures telles que la charge cardio et la charge musculaire après chaque séance, afin que vous puissiez suivre vos progrès au fil du temps.

Bien que je ne pense pas que les tests de course et de marche sur le Pacer Pro, ou que l’examen de vos niveaux de VO2 Max seuls fassent de vous un meilleur coureur, ils sont un outil utile pour suivre vos progrès au fil du temps. Comme je l’ai découvert au cours de mes quelques semaines à essayer de revenir aux niveaux de course prépandémiques, ce n’est pas tant ce qu’il y a sur mon poignet qui fait la différence, mais la cohérence dans la façon dont je m’entraîne – et comment je me sens finalement – qui vraiment compter.