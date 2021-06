Le PAC financé par Stephen Ross a dépensé plus d’un million de dollars pour les élections primaires

Un super PAC financé en grande partie par le milliardaire immobilier Stephen Ross a dépensé un peu plus d’un million de dollars pour la course principale de la ville de New York, une partie de cet investissement allant à l’encontre des progressistes qui briguent des postes clés au conseil municipal de New York.

L’organisation, Common Sense NYC, a levé plus de 2 millions de dollars. Ross, président et fondateur du géant de l’immobilier Related Companies, a fait un don de 1 million de dollars et Ronald Lauder, également milliardaire et fils cadet de la légende du maquillage Estée Lauder, a versé 500 000 $. Ross et Lauder ont une valeur nette combinée de plus de 12 milliards de dollars, selon Forbes.

Ross, qui est également le propriétaire des Miami Dolphins, a été critiqué en 2019 lorsqu’il a organisé une collecte de fonds dans les Hamptons pour l’ancien président Donald Trump. Equinox et SoulCycle, deux marques de fitness de luxe appartenant à des sociétés liées, se sont distanciées de l’événement Trump alors que les clients menaçaient de boycotter. En août, CNBC a rapporté que Lauder, qui est un ami de Trump depuis des années, n’avait pas encore commencé à collecter des fonds pour la campagne de réélection du commandant en chef de l’époque.

La puissance financière du groupe était évidente dans les 24 heures précédant le jour officiel des primaires. Le conseil des finances de la campagne de la ville de New York montre que l’organisation a dépensé plus de 100 000 $ et distribué au moins neuf courriers lundi, la veille des élections, s’opposant à un groupe de candidats progressistes au conseil municipal.

Le PAC n’a peut-être pas fini d’essayer d’éloigner les électeurs de divers candidats au conseil municipal. Un chef du comité a déclaré à CNBC qu’ils laissaient ouverte la possibilité de poursuivre leurs efforts jusqu’aux élections générales de novembre.

« Dans le cas où il y aurait des courses compétitives du Conseil de NYC lors des élections générales, Common Sense NYC pourrait être impliqué. Personnellement, je ne prévois pas que plus de deux ou trois courses du Conseil seront compétitives en novembre », a déclaré Jeff Leb, le trésorier du PAC. dans un e-mail à CNBC mardi.

Le simple montant collecté et dépensé pour la primaire de mardi par le groupe, officiellement qualifié de comité des dépenses indépendant, montre l’importance pour les chefs d’entreprise d’influencer les courses moins connues du conseil municipal. Les messages du PAC se sont concentrés, en partie, sur la remise en cause de l’idée de financer la police et d’autres causes progressistes.

Le Conseil municipal de New York est l’organe législatif responsable de la création et du vote des propositions de lois de la ville de New York. Un groupe comme Common Sense peut collecter et dépenser une somme d’argent illimitée pour les courses du conseil municipal qu’il juge importantes. Les dirigeants de Wall Street ont déjà investi plus de 9 millions de dollars dans la course au prochain maire de New York, la majeure partie de l’argent allant à l’ancien candidat présidentiel Andrew Yang et au président de l’arrondissement de Brooklyn Eric Adams.

Le stratège démocrate de longue date de New York, Hank Sheinkopf, a déclaré à CNBC qu’au-delà de l’inquiétude du groupe pour New York dans un monde post-pandémique, la décision du PAC soutenu par Ross de dépenser une tonne contre les candidats progressistes au conseil municipal représente un jeu de pouvoir par le vrai communauté immobilière.

« C’est une tentative de … prouver à quel point ils sont puissants », a déclaré Sheinkopf à CNBC dans une interview mardi. Sheinkopf a noté que les membres du conseil municipal ont publiquement affronté les dirigeants des grandes entreprises de New York et que la campagne de Common Sense est un test sur le pouvoir des dirigeants new-yorkais à l’avenir.

« Eh bien, disons que s’ils ne gagnent pas ces courses, les gens auront-ils peur d’eux ? Le fait est que les gens n’ont plus peur d’eux maintenant. S’ils gagnent, les gens auront plus peur. Le pouvoir est une question de peur et non d’amitié, » a expliqué Sheinkopf.

Le stratège politique a expliqué que le conseil municipal est devenu de plus en plus progressiste au fil des ans et que les chefs d’entreprise ont souvent été critiqués par ces politiciens, ce qui a conduit à la création de PAC tels que Common Sense NYC. « Les intérêts commerciaux ont été attaqués par ce conseil et il y a eu une tentative de contraindre la communauté des affaires, notamment en repoussant le pouvoir de la communauté immobilière », a déclaré Sheinkopf.

Leb a défendu les candidats qu’ils soutenaient dans un e-mail séparé à CNBC.

« Common Sense NYC a soutenu une large liste de candidats qui sont pragmatiques dans leur réflexion et qui sont manifestement qualifiés pour aider New York à se remettre de la pandémie », a déclaré Leb mardi. « Nous soulignons quels candidats sont qualifiés pour le bureau local et lesquels ne le sont pas, dans des courses qui reçoivent peu d’attention autrement. Aucun de nos bailleurs de fonds n’a joué un rôle actif dans le fonctionnement ou la direction de Common Sense et ils n’ont pas choisi les courses que nous avons engagées. dans. »

Leb, qui est également Managing Partner chez Capitol Consulting, est classé par Ville et État comme l’un des meilleurs lobbyistes de New York.

Le PAC a dépensé plus de 540 000 $ pour soutenir 18 candidats locaux et presque le même montant en opposition à huit autres.

Les représentants de Ross et Lauder n’ont pas renvoyé les demandes de commentaires avant la publication.

L’une des grandes cibles de Common Sense NYC a été Michael Hollingsworth, qui se présente pour le 35e arrondissement de Brooklyn au conseil municipal. Le PAC a dépensé plus de 100 000 $ contre lui. Deux courriers contre Hollingsworth ont été livrés aux électeurs lundi. L’un des expéditeurs examinés par CNBC vise Hollingsworth vouloir pour réduire la police de New York.

« Alors que la criminalité continue d’augmenter, Michael Hollingsworth veut que le financement de la police diminue », lit-on dans le courrier. « Nous devons empêcher Michael Hollingsworth de financer la police ! », indique la publicité. le Rapports de la Gotham Gazette que Hollingsworth est soutenu par les Democratic Socialists of America de New York et a reçu l’aval de l’ancienne candidate au poste de gouverneur Cynthia Nixon.

Common Sense NYC a dépensé plus de 95 000 $ pour s’opposer à Jaslin Kaur, qui brigue le poste de conseil municipal du district 23. Le quartier est situé dans le Queens et Kaur a été récemment approuvé par la représentante progressiste Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y. La ville signalé que Kaur a également été approuvé par les Socialistes démocrates d’Amérique.

Common Sense NYC a dépensé un peu plus de 26 000 $ pour deux envois contre Kaur qui ont été distribués lundi.

D’autres voient l’opposition de l’effort soutenu par Ross, notamment John Choe, qui se présente dans une primaire pour Siège du district 20, et Alex Aviles, un candidat au siège du district 38 de New York qui a également vu un approbation d’Ocasio-Cortez.