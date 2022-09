WASHINGTON (AP) – Assis au sommet de plus de 115 millions de dollars répartis dans plusieurs comités politiques, Donald Trump s’est positionné comme une force indomptable unique au sein du GOP qui aurait presque certainement les ressources pour submerger ses rivaux s’il lançait une autre campagne présidentielle.

Mais cet énorme tas d’argent apparaît également comme une vulnérabilité potentielle. Son principal véhicule de collecte de fonds, Save America PAC, fait l’objet d’un nouvel examen juridique après que le ministère de la Justice a émis une série d’assignations à comparaître devant un grand jury qui demandaient des informations sur les pratiques de collecte de fonds du comité d’action politique.

La portée de la sonde n’est pas claire. Les assignations à comparaître du grand jury et les mandats de perquisition émis par le ministère de la Justice ces derniers jours étaient liés à de nombreux sujets, y compris le PAC de Trump, selon des personnes proches du dossier qui ont demandé l’anonymat pour discuter d’une enquête en cours. Les assignations à comparaître recherchent des dossiers ainsi que des témoignages et interrogent au moins certains des destinataires sur leur connaissance des tentatives de fraude électorale, selon l’une des personnes.

Les assignations à comparaître demandent également des enregistrements de communication avec des avocats alliés de Trump qui ont soutenu les efforts visant à annuler les résultats des élections et comploté pour aligner de faux électeurs dans les États du champ de bataille. Un domaine d’intérêt particulier semble être le “Save America Rally” qui a précédé l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis, a déclaré la personne.

L’enquête est l’une des nombreuses enquêtes criminelles auxquelles Trump est actuellement confronté, y compris l’examen de la façon dont les documents avec des marques classifiées se sont retrouvés au club Mar-a-Lago de l’ancien président. Indépendamment du rôle ultime de Save America dans les enquêtes, la vague de développements a attiré l’attention sur la gestion du PAC, comment il a collecté des fonds et où ces fonds ont été dirigés.

Le porte-parole de Trump, Taylor Budowich, a critiqué les assignations à comparaître, affirmant qu’un “ministère de la Justice armé et politisé” “jetait un filet aveugle pour intimider et faire taire les républicains qui se battent pour son programme America First”. Les représentants du ministère de la Justice ont refusé de commenter.

Alors que Trump détient plus de 115 millions de dollars répartis dans divers comités, la grande majorité est stockée chez Save America. Le PAC a terminé juillet avec plus de 99 millions de dollars en espèces, selon les registres de collecte de fonds – plus que les comités de campagne nationaux républicains et démocrates réunis.

Trump a continué à faire des dons de petits dollars au cours des mois qui ont suivi, frustrant les autres républicains qui avaient du mal à collecter des fonds avant les élections de mi-mandat de novembre.

Save America est mis en place comme un «leadership PAC» conçu pour permettre aux personnalités politiques de collecter des fonds pour d’autres campagnes. Mais les groupes sont souvent utilisés par les candidats potentiels pour financer les voyages politiques, les sondages et le personnel alors qu’ils «testent les eaux» avant d’éventuelles élections présidentielles. Les comptes peuvent également être utilisés pour verser de l’argent à d’autres candidats et organisations de partis, aidant ainsi les candidats potentiels à constituer un capital politique.

Une grande partie de l’argent amassé par Trump a été collectée dans les jours et les semaines qui ont suivi les élections de 2020. C’est à ce moment-là que les partisans de Trump ont été bombardés d’un flux ininterrompu d’e-mails et de SMS, dont beaucoup contenaient des lettres en majuscules et des mensonges flagrants sur une élection volée en 2020, sollicitant de l’argent pour un «fonds de défense électorale».

Mais un tel fonds n’a jamais existé. Au lieu de cela, Trump a consacré l’argent à d’autres usages. Il a financé des dizaines de rassemblements, payé du personnel et utilisé l’argent pour voyager alors qu’il taquinait une élection présidentielle prévue en 2024.

D’autres dépenses ont été plus inhabituelles. Il y a eu le don de 1 million de dollars l’année dernière au Conservative Partnership Institute, une organisation à but non lucratif qui emploie Cleta Mitchell et l’ancien chef de cabinet de Trump, Mark Meadows, qui ont tous deux encouragé la tentative ratée de Trump d’annuler les élections de 2020.

Il y a eu la «contribution caritative» de 650 000 $ en juillet à la Smithsonian Institution pour aider à financer des portraits de Trump et de l’ancienne première dame qui seront un jour accrochés à la National Portrait Gallery, selon la porte-parole du Smithsonian Linda St. Thomas.

Une grande partie de l’argent a également financé un autre type de fonds de défense – un fonds qui a payé les frais juridiques des confidents et assistants de Trump qui ont été appelés à témoigner devant le comité du 6 janvier.

Dans l’ensemble, l’opération politique tentaculaire de Trump a dépensé au moins 8 millions de dollars en «consultation juridique» et en «frais juridiques» pour au moins 40 cabinets d’avocats depuis l’insurrection, selon une analyse des divulgations du financement de la campagne.

On ne sait pas quelle part de cet argent a été consacrée aux frais juridiques des membres du personnel après qu’un comité du Congrès a commencé à enquêter sur les origines de l’attaque. Mais au moins 1,1 million de dollars ont été versés à Elections LLC, une société créée par l’ancien avocat en éthique de la Maison Blanche de Trump, Stefan Passantino, selon les finances de la campagne et les dossiers commerciaux. Un million de dollars supplémentaires a été versé à une fiducie légale hébergée à la même adresse que l’entreprise de Passantino. Passantino n’a pas répondu à une demande de commentaire lundi soir. Des paiements ont également été versés à des entreprises spécialisées dans la réglementation environnementale et les questions immobilières.

En juillet, seulement environ 750 000 dollars avaient été distribués aux candidats au Congrès, avec 150 000 dollars supplémentaires accordés aux candidats aux fonctions publiques, selon les archives. Trump devrait augmenter ses dépenses politiques maintenant que la saison des élections générales bat son plein, même si on ne sait pas exactement combien l’ancien président notoirement économe acceptera finalement de dépenser.

Trump a longtemps hésité à propos de ses plans pour 2024, affirmant qu’une annonce officielle déclencherait des règles de financement de la campagne qui l’obligeraient, en partie, à créer un nouveau comité de campagne qui serait lié par des limites strictes de collecte de fonds.

Entre-temps, les assistants de Trump ont discuté de la possibilité de créer un nouveau super PAC ou d’en réutiliser un qui existe déjà à mesure qu’il se rapproche d’une annonce attendue. Bien que Trump ne puisse pas utiliser Save America pour financer l’activité de campagne après le lancement d’une course, les aides ont discuté de la possibilité de transférer au moins une partie de cet argent dans un super PAC, selon des personnes familières avec les pourparlers.

Les experts en financement de campagne sont mitigés sur la légalité d’une telle décision. Certains, comme Richard Briffault, professeur à la Columbia Law School et expert en financement de campagne, ont déclaré ne pas voir de problème.

“Il peut y avoir des obstacles qu’il doit franchir”, a-t-il déclaré. Mais “je ne vois pas de problème à ce que ça passe d’un PAC à un autre… je ne vois pas ce qui le bloquerait.”

D’autres ne sont pas d’accord.

«Il est illégal pour un candidat de transférer une somme d’argent importante d’un PAC de leadership à un super PAC. Vous ne pouvez certainement pas faire 100 millions de dollars », a déclaré Adav Noti, un ancien avocat de la Commission électorale fédérale qui travaille maintenant pour le Campaign Legal Center, un groupe de bonne gouvernance basé à Washington et axé sur l’argent et la politique.

Et que Trump fasse face ou non à des conséquences est une autre affaire.

Pendant des années, la FEC, qui applique les lois sur le financement des campagnes, a été bloquée. La commission est répartie à parts égales entre républicains et démocrates, et un vote à la majorité est nécessaire pour prendre toute mesure coercitive contre un candidat.

En effet, des experts juridiques affirment que Trump a bafoué à plusieurs reprises la loi sur le financement des campagnes depuis le lancement de sa course à la Maison Blanche en 2016, sans conséquence.

Plus de 50 plaintes distinctes alléguant que Trump a enfreint les lois sur le financement des campagnes ont été déposées contre lui depuis sa campagne de 2016. Dans environ la moitié de ces cas, les avocats de la FEC ont conclu qu’il y avait des raisons de croire qu’il avait peut-être enfreint la loi. Mais la commission, qui comprend désormais trois républicains nommés par Trump, est restée dans l’impasse à plusieurs reprises.

La liste des plaintes rejetées contre Trump est longue. En 2021, les républicains de la commission ont rejeté l’affirmation, soutenue par les avocats du personnel de la FEC, selon laquelle un paiement silencieux orchestré par Trump par son ancien avocat à la star de cinéma pornographique Stormy Daniels équivalait à une contribution en nature non déclarée. En mai, la commission s’est également retrouvée dans l’impasse quant à savoir si sa campagne avait enfreint la loi en cachant comment elle dépensait de l’argent pendant la campagne 2020.

Et au cours de l’été, la commission a rejeté les plaintes découlant de la menace de Trump de retenir 391 millions de dollars d’aide à l’Ukraine à moins que les responsables ukrainiens n’ouvrent une enquête sur la relation que le fils du président Joe Biden, Hunter Biden, avait avec une société gazière ukrainienne appelée Burisma, que la FEC l’avocat a déterminé qu’il s’agissait d’une violation potentielle de la loi sur le financement des campagnes.

“Il n’y a aucune base légale pour croire que le Congrès voulait que la FEC contrôle les actes officiels du gouvernement qui pourraient être destinés à aider la réélection d’un titulaire”, ont déclaré les trois républicains de la commission dans une déclaration écrite à la fin du mois dernier.

Cela signifie que toute mesure d’exécution devrait probablement provenir du ministère de la Justice.

“Il n’a rien à craindre de la Commission électorale fédérale jusqu’à ce que sa structure soit modifiée ou qu’il y ait un roulement parmi les commissaires de la FEC”, a déclaré Brett G. Kappel, un avocat de longue date chargé des finances de campagne qui travaille au cabinet Harmon Curran basé à Washington et a représentaient à la fois les républicains et les démocrates. “Cela ne veut pas dire qu’il n’a rien à craindre du ministère de la Justice, qui semble déjà enquêter sur Save America. D’après ce que je peux voir, il y a plusieurs allégations de fraude électronique qui pourraient faire l’objet d’une enquête du ministère de la Justice.

Dans l’intervalle, Trump et Save America continuent de récolter les contributions des partisans de la base, lançant des sollicitations de collecte de fonds avec des demandes agressives telles que “cela doit être pris en charge MAINTENANT” et menaçant les donateurs que leurs enquêtes de sondage “Vérification des électeurs” sont “HORS DE DATE », même si certains des candidats au Sénat républicain que Trump a approuvés et aidés à franchir la ligne d’arrivée des primaires ont du mal à lever des fonds.

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A exhorté ces candidats à demander de l’argent à Trump, ce que l’ancien président s’est jusqu’à présent montré réticent à fournir. Cela a laissé les candidats, dont certains se sont présentés comme des antagonistes de McConnell lors de leurs primaires, ramper vers McConnell et le Sénat Leadership Fund, le super PAC qu’il contrôle et dispose de 100 millions de dollars en réserve.

Cela renforce également la main de McConnell dans sa longue querelle avec Trump, qui a exhorté les sénateurs du GOP à évincer le républicain du Kentucky. Certains proches de Trump reconnaissent que les candidats pourraient utiliser l’argent, mais ont déclaré qu’il ne considérait pas qu’il était de sa responsabilité de combler le vide.

___

Colvin a rapporté de New York.

Jill Colvin, Brian Slodysko et Eric Tucker, Associated Press