Le OnePlus pliable pourrait être le concurrent dont Samsung et Google ont besoin

Cela s’annonce comme une grande année pour les téléphones pliables. Nous avons déjà vu de nouveaux appareils avec des écrans pliables de Google et Motorola, et les nouveaux téléphones Flip and Fold de Samsung sont probablement à nos portes. Mais il y a un autre nouveau venu dans la course aux téléphones pliables en 2023 : OnePlus.

En février, OnePlus a annoncé son intention de lancer son premier téléphone pliable au cours du second semestre de cette année. Bien que nous n’ayons entendu aucune mise à jour depuis lors, il est probable que d’autres nouvelles pourraient arriver bientôt, car de nombreuses entreprises technologiques ont tendance à lancer de nouveaux produits à la fin de l’été ou au début de l’automne.

OnePlus n’a pas encore révélé de détails sur son téléphone pliable, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles je l’attends avec impatience. OnePlus a la réputation de fabriquer des appareils attrayants avec un matériel puissant à un prix inférieur à celui de ses rivaux. Et plus il y a de concurrence dans l’espace des téléphones pliables, plus il y a d’options pour les consommateurs.

Regarde ça: Review: Le Google Pixel Fold a de la place pour s’améliorer 07:02

OnePlus est connu pour sa valeur

Le OnePlus 11 5G. Andrew Lanxon/Crumpe

La principale raison pour laquelle je suis curieux de connaître le premier téléphone pliable de OnePlus est que la société s’est fait un nom en lançant des téléphones avec du matériel de haute qualité à bas prix. OnePlus a séduit les fans d’Android en 2014 avec son premier appareil, qui offrait un écran spacieux de 5,5 pouces et un processeur rapide pour des centaines de dollars de moins que les offres de Samsung et HTC à l’époque.

Bien que ces dernières années, les prix des téléphones de l’entreprise se soient rapprochés de ceux fabriqués par des rivaux comme Samsung et Google, le OnePlus 11 5G était un retour en forme pour une entreprise qui était autrefois connue sous le nom de « tueur phare. » Dans sa revue plus tôt cette année, Andrew Lanxon de CNET a fait l’éloge du OnePlus 11 5G pour sa charge ultra-rapide, ses performances puissantes, sa conception élégante et cinq ans de prise en charge des logiciels de sécurité – le tout pour 699 $, ce qui le rend moins cher que le Samsung d’entrée de gamme à 800 $. Galaxie S23.

Pourtant, OnePlus fait face à une nouvelle concurrence de Google, qui a fixé un prix agressif pour ses téléphones Pixel pour concurrencer Samsung, ce qui rend plus difficile pour OnePlus de se démarquer. Mais OnePlus a l’opportunité de raviver davantage sa réputation avec des téléphones pliables. Même si les Pixels standard de Google ont un prix inférieur à celui de ses rivaux de Samsung et d’Apple, son téléphone pliable commence toujours à 1 800 $. Les téléphones pliables de type téléphone à clapet sont également toujours plus chers que la plupart des téléphones non pliables, avec le Samsung Galaxy Z Flip 4 et le Motorola Razr Plus à partir d’environ 1 000 $.

On ne sait pas si OnePlus sortira un téléphone à clapet ou un pliable de style livre, mais des images divulguées du pronostiqueur bien connecté Steve Hemmerstoffer (alias OnLeaks) qui étaient publié sur le blog SmartPrix suggèrent qu’il pourrait s’agir d’un appareil de type livre. Quelle que soit l’approche adoptée par OnePlus, j’espère voir un téléphone plus accessible que les options disponibles aujourd’hui.

Les téléphones pliables ont besoin de plus de concurrence

Le Samsung Galaxy Z Fold 4. James Martin/Crumpe

Samsung domine jusqu’à présent l’espace des téléphones pliables, avec 62% du marché au premier semestre 2022, selon Recherche de contrepoint. Samsung a été parmi les premiers grands fabricants de téléphones à sortir un téléphone pliable, en 2019, il a donc une longueur d’avance par rapport aux nouveaux venus comme Google. Mais plus de concurrence signifie plus de choix, c’est pourquoi j’attends avec impatience l’entrée de OnePlus sur le marché.

Que le téléphone de OnePlus finisse par être un succès ou non, il pourrait encore pousser des entreprises comme Samsung et Motorola à affiner davantage leurs conceptions, à ajouter plus de fonctionnalités ou, surtout, à baisser leurs prix. Nous voyons souvent cela se produire dans d’autres domaines de l’industrie des smartphones, en particulier lorsqu’il s’agit d’appareils plus spécialisés. Samsung, par exemple, a apporté des fonctionnalités haut de gamme comme un taux de rafraîchissement élevé, un design soigné et une grosse batterie à son Galaxy A54 à budget réduit après que le Pixel 6A au prix similaire de Google ait été bien accueilli l’année dernière.

Avoir un autre téléphone pliable en production pourrait également signifier que les composants uniques requis pour ces appareils deviennent plus courants. Si cela se produit et que la fabrication est simplifiée, nous verrons peut-être des téléphones pliables à des prix plus raisonnables.

OnePlus pourrait proposer un écran plus grand que Samsung et Google

Le Pixel Fold et le Galaxy Z Fold 4. John Kim/Crumpe

L’écran est sans doute l’aspect le plus important d’un téléphone pliable. Après tout, c’est l’écran pliable qui peut transformer votre téléphone en tablette ou lui donner un « trépied » intégré pour prendre des selfies. Si un rapport s’avère vrai, la couverture et les écrans intérieurs du pliable OnePlus pourraient être plus grands que ce que nous avons vu jusqu’à présent de Samsung et Google.

Une autre fuite de Hemmerstoffer, cette fois publié sur le blog MySmartPrice, suggère que le OnePlus pliable aura un écran externe de 6,3 pouces et un écran interne de 7,8 pouces. Cela rendrait les deux écrans légèrement plus grands que l’écran extérieur de 6,2 pouces et l’écran intérieur de 7,6 pouces du Galaxy Z Fold 4. Le Pixel Fold, en comparaison, a un écran de couverture de 5,8 pouces et un écran interne de 7,6 pouces.

Il est important de se rappeler, cependant, que la taille n’est pas tout. Même si le Pixel Fold a techniquement un écran de couverture plus petit que le Galaxy Z Fold 4, je préfère son design plus large car les applications semblent plus naturelles.

Samsung devrait publier de nouvelles versions du Galaxy Z Fold et du Galaxy Z Flip lors de son prochain événement Unpacked, le 26 juillet, résolvant peut-être certains des inconvénients de ses appareils pliables actuels.

Dans l’ensemble, l’entrée de OnePlus sur le marché est un autre signe que les fabricants de téléphones considèrent les téléphones pliables comme l’avenir du smartphone. Mais il faudra des prix plus bas, de meilleures fonctionnalités logicielles et des conceptions plus durables pour les rendre aussi omniprésents que les smartphones utilisés dans le monde aujourd’hui. C’est un défi de taille pour toute entreprise à remplir par elle-même. Mais à mesure que de plus en plus d’entreprises comme OnePlus entrent dans l’espace pliable, l’industrie est susceptible de se rapprocher de la réalisation de ces demandes.