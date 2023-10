Le OnePlus Open sera dévoilé le 19 octobre

OnePlus se prépare à lancer son premier pliable, baptisé OnePlus Open, et a officiellement fixé une date pour la révélation – le 19 octobre. Nous sommes jeudi de la semaine prochaine, donc le téléphone est presque là. En fait, vous pouvez en quelque sorte en précommander un.

Voici l’offre pour les lève-tôt. Vous pouvez déposer un dépôt de 99 €/99 £ maintenant et obtenir 250 €/250 £ de réduction sur le prix final du téléphone, plus une paire gratuite de OnePlus Buds Pro 2 (d’une valeur de 180 €/180 £). Pour plus de détails, rendez-vous sur le page promotionnelle.

Une offre similaire est disponible aux Etats-Unis et Canada aussi – oui, l’Amérique du Nord reçoit un téléphone intéressant. Si vous n’êtes pas encore sûr de pouvoir précommander, vous pouvez obtenir un crédit d’une valeur de 50 USD/60 CAD en vous abonnant à la campagne par e-mail de OnePlus.

Nous ne savons pas combien coûtera le OnePlus Open, mais nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles une réduction de 200 $/250 €/250 £ contribuerait certainement à rendre le prix plus acceptable.

L’Open est lié à l’Oppo Find N3, qui sera également dévoilé le 19 octobre. Nous ne nous attendons pas à ce que ces téléphones aient de nombreux marchés qui se chevauchent (certainement pas en Amérique du Nord), ils resteront pour la plupart à l’écart les uns des autres.

Au cas où vous l’auriez manqué, consultez le premier aperçu officiel du téléphone.