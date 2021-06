Le OnePlus Nord CE est désormais disponible en Europe, ne manquez pas notre revue vidéo

Le OnePlus Nord CE 5G est désormais disponible en Europe et peut être acheté sur votre site Web local OnePlus.com. Les magasins ne proposent que les versions 8/128 Go et 12/256 Go, qui coûtent respectivement 330 €/300 £ et 400 €/370 £.

La version la moins chère, le modèle à 300 € 6/128 Go, est répertoriée comme « non disponible » (ou pas du tout répertoriée dans le cas des sites britanniques et irlandais), donc cela arrivera probablement à une date ultérieure.

En attendant, vous pouvez consulter notre revue de texte Nord CE pour voir comment elle se compare à la concurrence à prix similaire.

Ou regardez notre critique vidéo OnePlus Nord CE 5G ci-dessous, que nous venons de télécharger :

Le Nord CE est devenu disponible en Inde le 16 juin (mercredi dernier). Le modèle 6/128 Go n’y est pas non plus disponible, donc le prix commence à 25 000 INR, ce qui équivaut à environ 280 €.

Quoi qu’il en soit, vérifiez votre local OnePlus.com pour des promotions spéciales pour le téléphone Core Edition. Par exemple, en Allemagne, vous pouvez ajouter une paire de OnePlus Buds Z dans le panier avec une remise de 40 % (jusqu’à 35,40 €). En France, vous obtenez gratuitement une paire de balles OnePlus Type-C.