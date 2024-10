Le OnePlus 13 sera plus cher que le OnePlus 12

Le OnePlus 13 devient officiel dans quelques heures, et avant cela, une rumeur de dernière minute prétend nous donner les prix de toutes les versions. Si ces prix se confirment, le OnePlus 13 coûtera 500 CNY (70 $) de plus que son prédécesseur lors de son lancement l’année dernière.

La version d’entrée de gamme aura 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, au prix de 4 799 CNY (675 $), suivie de la variante 12/512 Go à 5 299 CNY (745 $), de l’itération 16/512 Go à 5 799 CNY (815 $) et l’option de niveau supérieur 24 Go/1 To devrait coûter 6 299 CNY (885 $).

Gardez évidemment à l’esprit qu’il s’agit de prix pour le marché chinois et que les prix de la version internationale seront plus élevés à chaque lancement. À titre de comparaison, notez que le OnePlus 12 commençait à 4 299 CNY (605 $).

La raison de la hausse des prix est l’augmentation générale du coût des principaux composants, tels que le chipset Snapdragon 8 Elite de Qualcomm qui alimente le OnePlus 13. Selon les rumeurs, il serait 25 à 30 % plus cher que le Snapdragon 8 Gen 3 de l’année dernière. Le prix d’autres composants a également augmenté.

Selon sa récente certification de vente en Chine par TENAA, le OnePlus 13 dispose d’un écran 1440p de 6,82 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’une caméra selfie de 32 MP, d’un trio de caméras de 50 MP à l’arrière (principale, ultra-large, téléobjectif) , et une batterie de 6 000 mAh avec prise en charge d’une charge filaire de 100 W et sans fil de 50 W.

Source (en chinois)