Le OnePlus 13 pourrait ne pas être livré avec le Snapdragon 8 Gen 4 après tout

Qualcomm pourrait changer de stratégie pour sa prochaine puce phare pour smartphone, et le OnePlus 13 pourrait être le premier appareil à la proposer. Alors que le OnePlus 13 devait initialement utiliser le Snapdragon 8 Gen 4, la récente annonce par Qualcomm du Snapdragon 8 Elite a suscité des spéculations. Leaker Digital Chat Station suggère que cette nouvelle puce, dotée de cœurs Oryon déjà vus dans les SoC pour ordinateurs portables Snapdragon X Elite, pourrait alimenter le OnePlus 13.

Qualcomm Weibo un post taquinant le Snapdragon Summit présentait un smartphone avec un îlot de caméra circulaire rappelant le OnePlus 13La conception de la rumeur. Cette conception conserve la disposition traditionnelle de la caméra OnePlus dans le coin supérieur gauche, similaire à celle des OnePlus 11 et 12. Cependant, il n’est pas clair si le Snapdragon 8 Elite sera une puce phare distincte ou simplement un changement de marque du Snapdragon 8 Gen 4.

OnePlus 13

Il convient toutefois de noter que malgré les rumeurs entourant le Xiaomi a confirmé que sa série Xiaomi 15, lancée le 23 octobre, sera la première à comporter le SoC Snapdragon 8 Elite. Cette annonce ajoute une autre couche d’intrigue au lancement du Snapdragon 8 Elite et à son adoption potentielle par d’autres fabricants. Plus d’informations sur le Snapdragon 8 Elite devraient être révélées lors du Qualcomm Snapdragon Summit, qui se tiendra du 21 au 23 octobre, et je Je suis enthousiasmé par la possibilité qu’il s’agisse d’une puce Snapdragon plus puissante et plus efficace. L’inclusion de cœurs Oryon dans le Snapdragon 8 Elite pourrait améliorer considérablement les performances, en particulier dans les tâches et les jeux exigeants.