Le OnePlus 13 est doté d’une puissance de premier ordre et d’une batterie de 6 000 mAh – mais vous ne pouvez pas encore l’acheter

OnePlus a passé des semaines à taquiner le OnePlus 13, et enfin, le téléphone a été entièrement dévoilé lors d’un événement en Chine.

Les points forts de ce combiné au son impressionnant incluent une énorme batterie de 6 000 mAh avec une charge filaire de 100 W et une charge sans fil de 50 W. Cela rend la batterie du OnePlus 13 à la fois plus grande que celle de 5 400 mAh du OnePlus 12, et également plus grande que la grande majorité des autres batteries de smartphone.

Ailleurs, le OnePlus 13 dispose également d’un chipset Snapdragon 8 Elite haut de gamme, ce qui en fait l’un des premiers téléphones à être équipé du dernier silicium de Qualcomm. Nous nous attendons à voir le même chipset dans la série Samsung Galaxy S25 l’année prochaine, il devrait donc être très performant.

Ce chipset est associé à jusqu’à 24 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage – bien que, sur la base de sa forme passée, cette configuration pourrait être uniquement destinée à la Chine, avec d’autres régions pouvant atteindre 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

(Crédit image : OnePlus)

C’est quand même beaucoup, et le OnePlus 13 a également une meilleure résistance à l’eau que la plupart des téléphones, avec un indice IP68 et un indice IP69 – ce détail a été confirmé avant le lancement, attention.

Le téléphone dispose d’un écran AMOLED de 6,82 pouces 1440 x 3168 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 4 500 nits, et il dispose d’un capteur d’empreintes digitales à ultrasons sous l’écran, qui devrait fonctionner mieux que celui optique utilisé par le OnePlus 12.

En ce qui concerne les caméras, le OnePlus 13 dispose d’un capteur principal de 50MP f/1.6, d’un ultra-large de 50MP f/2.0 (avec un champ de vision de 120 degrés) et d’un téléobjectif de 50MP f/2.6 avec zoom optique 3x. Il y a aussi un appareil photo 32MP à l’avant, et parmi ceux-ci, les capteurs ultra-larges et téléobjectif sont nouveaux.

OnePlus avait déjà présenté le design du OnePlus 13, mais vous pouvez constater qu’il est un peu différent du OnePlus 12, avec un nouveau design de bloc caméra et un écran beaucoup moins incurvé. En fait, l’écran semble presque plat, mais il présente en réalité de minuscules courbes sur les quatre côtés.

(Crédit image : OnePlus)

Le lancement mondial pourrait encore prendre des mois

Il y a donc beaucoup à aimer ici, mais ce lancement initial était réservé à la Chine, vous ne pouvez donc pas encore acheter le OnePlus 13. Sur la base de la forme passée, nous nous attendons à ce que le lancement mondial ait lieu dans les prochains mois, et c’est à ce moment-là que nous connaîtrons également les prix mondiaux. En Chine, le OnePlus 13 commence à 4 499 CNY. Cela équivaut à environ 630 $ / 490 £ / 960 AU $ et vous donne un modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le modèle haut de gamme (qui, encore une fois, pourrait bien ne pas être disponible à l’international) coûte 5 999 CNY, soit environ 840 $ / 650 £ / 1 280 AU $, même si nous ne nous attendons pas à ce que les conversions de prix directes soient exactes.

À titre de comparaison, le OnePlus 12 commence à 799,99 $ / 849 £ (environ 1 215 AU$), donc en réalité, vous paierez probablement au moins autant pour le OnePlus 13. Oh, et ne comptez pas pouvoir l’obtenir. en Australie, car le OnePlus 12 n’y est pas disponible.