Le OnePlus 13 dispose d’une batterie plus grosse et d’un lecteur d’empreintes digitales amélioré

OnePlus a officiellement annoncé son prochain smartphone phare, le nouveau OnePlus 13. Alimenté par le processeur Snapdragon 8 Elite avec un système de refroidissement par vapeur amélioré, le OnePlus 13 sera disponible en Chine à partir du 1er novembre dans des configurations allant de 4 499 ¥ (environ 632 $) pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, jusqu’à 5 999 ¥ (environ 843 $) pour 24 Go de RAM et un téraoctet complet.

La plus grande mise à niveau du OnePlus 13 est une nouvelle batterie de 6 000 mAh, qui, selon OnePlus, offre jusqu’à 11 heures de lecture vidéo, selon Notebookcheck. Bien qu’elle offre plus de capacité que la batterie de 5 400 mAh utilisée dans le précédent OnePlus 12, la batterie du OnePlus 13 utilise la technologie silicium-carbone qui offre une plus grande densité de puissance que les batteries lithium-polymère traditionnelles. En conséquence, le nouveau modèle est légèrement plus fin que son prédécesseur.

Le OnePlus 13 offre les mêmes vitesses de charge que le OnePlus 12, avec un maximum de 100 W avec un câble USB-C ou de 50 W lors de l’utilisation des chargeurs sans fil de l’entreprise. Il peut également être utilisé pour alimenter d’autres appareils grâce à la charge inversée, mais à des vitesses beaucoup plus lentes. Si vous deviez coller l’étui de chargement de vos écouteurs sans fil à l’arrière du OnePlus 13, ils ne se rechargeraient sans fil qu’à 10 W. Lors de la connexion d’un autre appareil avec un câble USB-C, les vitesses de charge sont encore plus lentes à 5 W.

La taille de l’écran reste la même avec un panneau AMOLED de 6,82 pouces offrant des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, une résolution de 1 440 x 3 168 pixels et une luminosité maximale de 4 500 nits. L’écran du OnePlus 13 semble également beaucoup plus plat que celui du OnePlus 12, mais présente toujours des courbes subtiles sur les quatre côtés.

Le OnePlus 13 dispose d’un nouveau lecteur d’empreintes digitales à ultrasons sous l’écran. Image : OnePlus

La résistance à l’eau et à la poussière a été améliorée jusqu’à l’indice IP69 maximum – contre IP65 auparavant – tandis que le OnePlus 13 dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales à ultrasons amélioré placé sous l’écran. Cela devrait offrir de meilleures performances dans des conditions de faible luminosité ou lorsque vous tentez de déverrouiller le téléphone avec un doigt mouillé, par rapport au lecteur optique utilisé sur le OnePlus 12.

Au dos du OnePlus 13, vous trouverez trois appareils photo 50MP portant la marque Hasselblad. La caméra principale utilise un capteur 1/1,43 pouce avec stabilisation optique de l’image et est rejoint par un capteur 1/1,95 pouce avec des capacités de zoom téléobjectif via un objectif périscope ainsi qu’une option ultra grand angle de 120 degrés qui peut également être utilisée. pour la macrophotographie.

Le OnePlus 13 sera disponible dans les coloris bleu, blanc et obsidienne. Image : OnePlus

Les autres fonctionnalités incluent le NFC sur toute la zone, ce qui vous évite d’avoir besoin d’être aussi précis lorsque vous tapez pour payer, une portée Bluetooth améliorée et ce que OnePlus prétend être le plus grand moteur de vibration jamais utilisé dans un téléphone Android, conçu pour améliorer le retour lorsque vous jouez à des jeux vidéo. . Le OnePlus 13 prendra également en charge les accessoires magnétiques, la société proposant des étuis magnétiques comprenant une option en bois pour ceux qui souhaitent une finition autre que les coloris blanc, obsidienne et bleu dans lesquels le téléphone est proposé.

