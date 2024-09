Le OnePlus 13 aura une quantité de mémoire insensée

Le OnePlus 13 sortira le mois prochain, du moins en Chine, le lancement international pourrait prendre un certain temps après cela. Nous en avons déjà beaucoup entendu parler, et aujourd’hui, il est temps de parler de RAM.

Selon la très prolifique et généralement fiable Digital Chat Station sur Weibo, le OnePlus 13 embarquera jusqu’à 24 Go de RAM LPDDR5X. Cela correspond à la quantité maximale offerte par son prédécesseur, le OnePlus 12, et c’est du jamais vu chez la plupart de ses concurrents.



OnePlus 12

Il y a aussi de mauvaises nouvelles. DCS estime que le prix de la configuration haut de gamme du OnePlus 13 (celle avec 24 Go de RAM et vraisemblablement 1 To de stockage) devrait augmenter par rapport à celui du OnePlus 12 vendu avec la même combinaison RAM/stockage.

Le OnePlus 13 sera le seul téléphone à disposer de 24 Go de RAM parmi le premier lot de nouveaux flagships à venir dans les prochaines semaines et les prochains mois – ceux alimentés soit par le chipset Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm, soit par le Dimensity 9400 de MediaTek.

Le OnePlus 13 sera doté d’une batterie de 6 000 mAh avec prise en charge de la charge filaire de 100 W et de la charge sans fil de 50 W, selon les rumeurs passées. Il conservera le moteur de vibration du 12, ainsi que la caméra principale. L’écran sera de 6,8 pouces 1440×3168 avec un design à micro-courbure sur tous les côtés. L’appareil sera livré avec un capteur d’empreintes digitales à ultrasons et un indice de résistance à l’eau amélioré.

Source (en chinois)