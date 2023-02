Le OnePlus 11 arrive bientôt et j’ai hâte de l’essayer

Sans surprise, le prochain téléphone de OnePlus s’appelle le OnePlus 11 5G. Il est actuellement disponible en Chine, et le le téléphone devrait être lancé dans le monde entier le 7 février. Il fait suite à celui de l’année dernière OnePlus 10 Pro et vient sur les talons de la OnePlus 10T qui nous a laissé un mauvais goût dans la bouche à cause de ses compromis douteux et d’une proposition de valeur déroutante.

Heureusement pour nous, OnePlus a fourni un coup d’oeil au 11 en décembre. Et maintenant, le nouveau téléphone est en plein écran sur Site Web de OnePlus Chine. Après l’avoir dévoré à l’aide de Google Traduction, je me souviens de celui de Leonardo DiCaprio réplique souvent citée du film Django Unchained.

“Messieurs, vous aviez ma curiosité. Mais maintenant vous avez mon attention.”

J’avais déjà de grands espoirs pour le 11, car ce serait le téléphone de troisième génération à sortir lors du partenariat de OnePlus avec l’emblématique société d’appareils photo Hasselblad. Jusqu’à présent, l’influence de Hasselblad a été largement dans les coulisses avec le réglage de l’appareil photo et des fonctionnalités logicielles astucieuses comme le style panoramique Xpan. Le OnePlus 11 pourrait être la première fois que nous voyons un nouveau matériel de caméra résultant du partenariat.

Je dois également souligner que des détails et des nuances peuvent être perdus dans la traduction, alors gardez cela à l’esprit pendant que vous lisez la suite.

OnePlus Chine



Le OnePlus 11 a l’air fantastique

Le design du 11 reprend là où le 10 Pro s’est arrêté. Traduit, le site indique que le look du OnePlus 11 a été inspiré par un “trou noir dans la science-fiction”. Mais au lieu d’une bosse de caméra carrée trouvée sur le 10 Pro, le 11 est circulaire sur le dessus avec des côtés effilés qui coulent dans le bord du téléphone. Cela rappelle le fermoir d’un attaché en cuir. Lorsque le téléphone est en mode paysage, la forme de la bosse de la caméra ressemble presque à la silhouette du casque de Dark Vador.

Le site montre le téléphone en deux couleurs. Il y a une couleur vert mat, qui n’est pas tout à fait un vert de course britannique, et une finition noire texturée, qui, selon le texte traduit, est du “verre de soie”. Je suppose que cela signifie que la finition a l’air texturée, mais au toucher, ce n’est que du verre plat.

Mon collègue de CNET Andrew Lanxon a mis la main sur un OnePlus 11. Bien que nous devions attendre un peu pour entendre ses réflexions sur le test, il a partagé quelques photos du téléphone sur Twitter.

J’ai passé du temps à tester la prochaine @oneplus 11 et, surtout, comment il se compare à ses principaux concurrents. Pas de spoilers, mais vous en saurez beaucoup plus lors du lancement du téléphone le 7 février. Gardez vos yeux sur @CNET. pic.twitter.com/WFEkjZdBzV – Andrew Lanxon (@Batteryhq) 26 janvier 2023

Il n’y a pas beaucoup de photos de l’avant, mais il a un écran avec des bords en cascade qui coulent des côtés droit et gauche du téléphone. La caméra frontale est logée dans une découpe en forme de perforation sur le côté supérieur gauche.

Un curseur d’alerte est visible dans une vidéo de produit sur le site qui montre également des gros plans stylisés flashy du OnePlus 11. OnePlus a précédemment confirmé que le bouton reviendrait après son absence sur le OnePlus 10T. Le 11 rejoint les goûts du Nubia Red Magic 8, qui a un curseur matériel similaire pour mettre le téléphone en mode jeu.

OnePlus Chine



Le OnePlus 11 dispose du dernier matériel Android

Le téléphone dispose d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement variable qui culmine à 120 Hz. L’écran est LTPO 3. Le 10 Pro de l’année dernière avait un écran LTPO 2. LTPO signifie oxyde polycristallin à basse température, ce qui permet aux écrans d’avoir un taux de rafraîchissement élevé sans tuer votre batterie. Selon le texte traduit, LTPO 3 est plus fluide et encore plus économe en énergie. Un graphique prétend que l’affichage peut descendre jusqu’à 1 Hz, ce qui correspond au même taux de rafraîchissement que le L’iPhone 14 Pro utilise pour son affichage permanent.

À l’intérieur, le 11 fonctionne sur la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm qui selon un communiqué de OnePlus a des performances CPU 35% plus rapides et un GPU 25% plus rapide. Le 11 est l’un des premiers téléphones équipés de la nouvelle puce Qualcomm. Le 11 est également livré avec 16 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage.

Tout est alimenté par deux batteries de 2 500 mAh prenant en charge une charge rapide de 100 W. Le 10 Pro de l’année dernière avait la même configuration à double batterie et prenait en charge une charge rapide de 80 W, à l’exception des modèles américains qui étaient plafonnés à une charge rapide de 65 W. Le OnePlus 10T prend en charge une charge de 150 W dans le monde et de 125 W aux États-Unis. Pour la perspective, l’iPhone 14 Pro prend en charge une charge rapide de 20 W. OnePlus indique que les batteries du 11 peuvent se recharger de vide à 100 % en 25 minutes.

OnePlus Chine



Les caméras sont les mêmes mais différentes

Le OnePlus 11 dispose d’un système de caméra principal de 50 mégapixels et d’un système de caméra ultra large de 48 mégapixels similaire à celui du 10 Pro. Il dispose également d’un téléobjectif avec un capteur de 32 mégapixels et un zoom optique 2x par rapport au capteur de 8 mégapixels et au zoom optique 3,3x du 10 Pro.

Sony a fabriqué tous les capteurs d’image, y compris celui du nouveau téléobjectif. Mais vous devez vous demander si OnePlus et Hasselblad ont choisi le capteur de 32 mégapixels et le combo téléobjectif court car il donne de meilleures photos que la télé du 10 Pro. Si tel est le cas, c’est la première fois que nous voyons une conception de matériel d’appareil photo qui découle du partenariat OnePlus et Hasselblad.

Le texte traduit suggère que le nouveau téléobjectif peut prendre des photos avec des couleurs plus précises. Le site de OnePlus China indique que les photos en mode portrait ont un bokeh mieux simulé qui imite l’apparence des images prises avec Les objectifs moyen format XCD de Hasselblad.

Des exemples de photos parmi les 11 ont l’air bien, avec des couleurs équilibrées et des reflets qui s’effacent pour les tons chair. Nous devrions prendre ces photos avec un gros grain de sel, car presque tous les sites Web des fabricants de téléphones affichent des photos impressionnantes prises avec leurs téléphones – ah, marketing ! Malheureusement, il n’est pas précisé si ces améliorations photo s’appliqueront à l’enregistrement vidéo.

OnePlus



Existe-t-il un OnePlus 11 Pro ?

D’après tout ce que j’ai lu sur le site Web, le OnePlus 11 est le téléphone OnePlus le mieux conçu jamais conçu. Il semble être le modèle “pro” cette année malgré l’absence de nomenclature. Son écran de 6,7 pouces est de la même taille que celui du 10 Pro. En fait, le président de OnePlus Chine, Li Jie, a déclaré qu’il n’y avait pas de version “pro” du OnePlus 11 en réponse à une question sur le réseau social chinois Weibo.

Cela marquerait un changement continu par rapport à la stratégie produit précédente de OnePlus. Jusqu’à récemment, OnePlus avait sorti trois modèles de ses téléphones phares, une version régulière, une “pro” et plus tard dans l’année un modèle T. Par exemple, en 2020, il y avait un OnePlus 8, 8 Pro et 8T. Les modèles pro ont généralement des écrans plus grands avec une résolution plus élevée et une troisième caméra arrière avec un téléobjectif par rapport à la version standard.

L’année dernière, la société n’a sorti qu’un OnePlus 10 Pro sans modèle standard.

OnePlus



Quelle est la prochaine étape pour le OnePlus 11 ?

Le nouveau téléphone sera lancé en Chine le lundi 9 janvier. OnePlus organise un événement de lancement mondial en Inde le mardi 7 février, où il présentera également les OnePlus Buds Pro 2. J’ai vraiment hâte d’essayer le téléphone par moi-même, en particulier ce nouveau téléobjectif.



