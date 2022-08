Le OnePlus 10T est commercialisé en Inde

Le OnePlus 10T dévoilé il y a quelques jours est désormais disponible à l’achat en Inde via Amazon.in et le site officiel indien de OnePlus. Il est disponible dans les couleurs Moonstone Black et Jade Green avec deux options de mémoire – 8 Go/128 Go et 12G/256 Go, au prix de 49 999 INR (630 $/620 €) et 54 999 INR (690 $/680 €), respectivement. Il existe également une variante avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage à bord, mais qui n’est pas disponible en Inde.

L’évolution de la vitesse est là et il est temps pour vous d’en faire partie. Le tout nouveau #OnePlus10T La 5G est équipée d’un Snapdragon 8+ Gen 1 et d’une charge rapide SuperVOOC de 150 W pour faire passer l’expérience de votre smartphone à un tout autre niveau ! – OnePlus Inde (@OnePlus_IN) 6 août 2022

Le OnePlus 10T est alimenté par le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 et exécute OxygenOS 12 basé sur Android 12 prêt à l’emploi. Il est construit autour d’un écran FullHD + AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz avec un lecteur d’empreintes digitales en dessous pour l’authentification biométrique et un trou de perforation pour la caméra selfie 16MP.

À l’arrière, nous avons un appareil photo principal de 50 MP, rejoint par des unités macro ultra larges de 8 MP et 2 MP.









OnePlus 10T

Le OnePlus 10T contient une batterie de 4 800 mAh avec une charge filaire de 150 W, mais il ne peut atteindre que 125 W en Amérique du Nord.

Le reste des points forts du OnePlus 10T comprend la connectivité 5G, USB-C, les haut-parleurs stéréo et NFC. Vous pouvez lire notre examen pratique du OnePlus 10T ici pour en savoir plus à ce sujet.

De plus, alors que le OnePlus 10T est déjà disponible à l’achat en Inde, le smartphone est toujours en pré-commande en Europe, avec des expéditions à partir du 25 août. Les pré-réservations aux États-Unis commencent le 1er septembre et l’appareil commencera à être expédié le 29 septembre.