Le “ One-Pot Chicken Korma ” britannique avec des raisins secs et des épinards suscite l’indignation des Desis

La version du poulet korma d’un réseau alimentaire britannique a réussi à irriter collectivement les Sud-Asiatiques. La vidéo “one-pot chicken korma” montre le plat préparé avec un cube de bouillon de poulet et de la pâte de korma. Si cela ne suffisait pas d’un mauvais présage, le plat contient du riz jeté dans de l’ala biryani et reçoit également de généreuses pincées de raisins secs. , pignons de pin, épinards et est servi avec une garniture de yaourt et de coriandre. Beaucoup ont également souligné que les oignons n’étaient pas sautés. Ce qui résulte de la recette pourrait bien être un plat appétissant, mais ce n’est certainement pas le poulet korma que South Les Asiatiques aiment et vénèrent.

Les réactions allaient du dégoût et de la rage aux mèmes incrédules. Surtout juste les mèmes. De nombreuses personnes ont également partagé des photos de ce à quoi ressemble réellement une assiette de poulet korma. Dans un monde non dystopique.

“C’est génial! Merci beaucoup d’avoir partagé. Je cherchais quelque chose pour nourrir un invité que je ne veux plus jamais revoir”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Je ne vois pas de raisins secs. – Lady Flétan Lee (@ladyheatherlee) 5 décembre 2022

Première chose pourquoi ils n’ont pas fait revenir les oignons. Je suis personnellement offensé et leur audace de l’appeler korma…— (@owleryfelice) 4 décembre 2022

Ne le faites pas, c’est impropre à la consommation humaine.— A-Kashif (@aniza_kashif) 4 décembre 2022

Je pense que tout comme nous avons désifié presque tous les plats occidentaux comme le burger anday wala, le burger shami, la pizza au poulet tikka, etc., ils ont également le droit de se venger en occidentalisant notre nourriture desi. Je veux dire, imaginez-les se moquant de tous ces plats désifiés – Aphrd!te (@sapi0phi1e) 4 décembre 2022

C’est exactement le genre de nouvelles que les gens partagent comme des nouvelles authentiques ces jours-ci — Imran (@apkaimmi) 5 décembre 2022

Étant donné le nombre de plats étrangers qui obtiennent une version Desi plus épicée pour convenir à nos goûts, cependant, il pourrait y avoir un peu de place pour une mise en garde avant de dénoncer ce « korma au poulet ». À la décharge de Desis, au moins les oignons sont sautés et il n’y a pas pas des articles aléatoires comme des raisins secs et des épinards jetés dedans.

