Le « One LUT » pour Apple Log correspond parfaitement au look emblématique d’Arri Alexa

Le One LUT est capable de « faire correspondre de manière transparente » la vidéo du journal ProRes de l’iPhone 15 Pro à la qualité cinématographique du look Arri Alexa K1S1 rec709.

One LUT n’est pas seulement le nom du produit, mais c’est aussi le nom de la société fondée par des cinéastes australiens Paul-Henri et James Ballard. Les deux ont été récemment rejoints par Eliot Fitzroy, ancien membre fondateur de Filmic Pro, et ensemble, ils ont créé ce qu’ils présentent comme le moyen le plus rapide d’obtenir un look véritablement cinématographique à partir d’un iPhone.

Bien que les séquences Apple Log soient très faciles à étalonner manuellement, One LUT affirme avoir créé un moyen simple d’obtenir très rapidement des séquences cinématographiques haut de gamme.

Une LUT, ou table de recherche, est un ensemble prédéterminé de paramètres qui modifient l’apparence du métrage. Généralement appliqué aux séquences enregistrées, le One LUT est capable d’exploiter les 12 arrêts de plage dynamique que les iPhone 15 Pro et Pro Max peuvent filmer (grâce à la prise en charge du journal ProRes) et correspond parfaitement à ce que la société appelle la « référence en matière de cinéma numérique » : images tournées sur l’Arri Alexa.

« Nous avons tourné plusieurs projets sur iPhone et avons toujours eu l’impression que le résultat final, même après étalonnage, ne paraissait pas naturel », explique l’équipe One LUT.

« L’aspect standard du Rec709 d’Apple est trop saturé, la courbe est agressive et les tons chair sont artificiels. Les images de l’iPhone ont un aspect « peinture à l’huile ». Et pas dans le bon sens. Avant la sortie de l’iPhone 15 Pro, le pipeline d’imagerie d’Apple produisait des résultats imprévisibles en raison de l’utilisation d’un mappage de tons dynamique qui remplacerait l’exposition manuelle et ajusterait de manière opportuniste les zones locales de la scène de manière algorithmique. Cela a rendu impossible l’obtention d’une Arri LUT vraiment précise pour l’iPhone (même si nous avons fait la meilleure correspondance possible pour Filmic LogV3+).

Mais avec la sortie des iPhone 15 Pro et Pro Max, cela a changé.

« La série iPhone 15 Pro surmonte cette limitation grâce à la mise en œuvre d’Apple ProRes Log qui contourne complètement l’algorithme de mappage de tonalité dynamique et nous donne à chaque fois une courbe gamma cohérente et connue. Cependant, les LUT officielles d’Apple pour Apple Log transforment simplement vos images en un tas de glu sursaturée et d’apparence artificielle », poursuit One LUT.

“Maintenant que toutes les variables ont été supprimées, nous pouvons profiler avec précision le capteur de l’iPhone 15 Pro et créer une correspondance cohérente avec l’Arri Alexa.”

L’équipe a comparé la caméra Arri Alexa Mini dans un studio contrôlé à l’iPhone 15 Pro Max dans le journal Apple et a pu créer une LUT qui émule les tons chair et la réponse des couleurs pour lesquels les caméras Arri sont réputées.

« Non seulement One LUT pour Apple Log est le chemin le plus rapide vers un look filmique sur un iPhone, mais il est également incroyablement convivial. Il peut être facilement appliqué en tant que LUT en aperçu uniquement ou gravé de manière permanente dans l’enregistrement final à l’aide de l’application gratuite Blackmagic Camera pour iOS », explique One LUT.

La meilleure façon de voir comment One LUT s’applique aux séquences Apple Log est de jeter un œil à la vidéo ci-dessus ainsi qu’aux multiples exemples proposés par la société. téléchargé sur son site Webcar les fichiers sont trop volumineux pour être téléchargés dans cette histoire et la société ne les a pas encore mis sur YouTube.

Le One Lut for Apple Log est disponible aujourd’hui sur le site Web de la société au prix de 25 $.

Crédits images : Une LUT