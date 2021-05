Le one-liner de l’acteur Bimal Parmar ‘Jai Mataji Mitron’ a fait de lui une personnalité en ligne célèbre

Bimal Parmar est la star émergente des médias sociaux qui a charmé tout le monde par ses actes.

La popularité des médias sociaux a explosé au cours des dernières années, et ils sont devenus une rampe de lancement pour la prochaine génération d’artistes talentueux qui présentent abondamment leur jeu d’acteur, de chant, de danse ou toute autre compétence devant un public mondial. Alors que certains sont des noms connus qui ont élargi leur base de téléspectateurs en entrant dans l’arène des médias sociaux, certains étaient relativement inconnus et sont devenus les visages les plus populaires en peu de temps après avoir gagné une énorme base de fans autour de plusieurs formats de niche.

Bimal Parmar, l’acteur qui a acquis suffisamment de notoriété et qui devrait être la prochaine fureur en ligne, est l’un de ces individus qui a envahi les médias sociaux par une tempête.

«Jai Mataji Mitron» est devenu synonyme de Bimal Parmar car ce one-liner le relie au public. La phrase est devenue si virale que Bimal est l’une des stars les plus populaires des médias sociaux à l’heure actuelle.

Bimal, 35 ans, est né à Barwala, Gujarat, et a grandi dans la ville d’Ahmedabad. TikTok l’a catapulté à la gloire et ses vidéos sont devenues une fureur en un rien de temps en raison de son attrait magnétique et de son contenu attrayant.

Le Gujarat avait trouvé son garçon aux yeux bleus à Bimal Parmar car ses histrionics en ligne avaient trouvé une énorme base de fans en un rien de temps. La preuve de son immense popularité peut être remarquée quand simplement en mentionnant «Jai Mataji Mitron», tout habitant résidant dans cette partie de l’Inde épelera son nom.

En plus d’être une personnalité en ligne célèbre, il est également un acteur qui a travaillé dans plusieurs courts métrages et séries Web, qui comprend même un long métrage nommé «Jai Mataji». L’acteur connu pour son fantastique timing comique est prêt à dominer le monde numérique avec son talent.