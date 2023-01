Le One Gadget Wine dont les gens se soucient est de 54 $ de rabais en ce moment

J’adore le vin mais ma tête n’est pas perpétuellement enterrée dans les barolos et les bourgognes de prestige comme le sont certains de mes amis. J’ai récemment demandé à quelques-uns de mes associés les plus œnophiles s’il y avait un gadget ou un équipement de vin qu’ils aimaient le plus. La réponse est revenue à la quasi-unanimité : et il est en vente en ce moment, jusqu’à (prix indiqué dans le panier uniquement.)

Le Coravin vous permet de verser le vin de n’importe quelle bouteille sans la déboucher. Cela préserve le vin afin que vous puissiez le boire aussi lentement que vous le souhaitez et passer de bouteille en bouteille sans craindre de le gâcher pendant au moins plusieurs mois. Le système Timeless de Coravin coûte généralement entre 180 $ et 200 $, mais je viens de repérer le système de conservation du vin Coravin Timeless Three SL en vente pour . Remarque : le prix réduit complet n’est pas affiché tant que vous ne l’avez pas ajouté à votre panier.

Comment ça marche? Une aiguille perce le bouchon, vous permettant de verser doucement le vin de n’importe quelle bouteille. Le mécanisme pressurise également la bouteille avec du gaz argon, un gaz inerte utilisé dans le processus de vinification, pour empêcher l’oxydation du vin restant.

Voila !

Coravin fabrique également un système appelé le qui se vend environ 119 $. Ce modèle fait ne pas percer le bouchon (le bouchon doit être enlevé) et ne vous permettra de conserver une bouteille que quatre semaines environ. C’est pratique, certes, mais presque aussi polyvalent que le système ci-dessus, qui vous permet de verser et de conserver un nombre illimité de bouteilles pendant des mois, voire des années.

Correction, 16 janvier: Le titre d’une version antérieure de cette histoire incluait une faute de frappe qui altérait la remise.