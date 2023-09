Le One Book One College de l’IVCC lance sa quatrième année en plantant un jardin – Shaw Local

La série de discussions sur les livres One Book, One College de l’Illinois Valley Community College prend de l’ampleur. Non seulement son quatrième chapitre voit le jour cet automne, mais le programme s’étend sur un nouveau genre, la science-fiction, et sur des projets plus ambitieux centrés sur le dernier thème du livre.

Le premier de ces projets a pris racine la semaine dernière lorsque les bénévoles de One Book ont ​​planté un jardin de pollinisateurs indigènes à l’entrée principale du bâtiment universitaire. L’intrigue remplie de fleurs sauvages et d’herbes indigènes illustrera l’importance de l’écosystème et la manière dont les humains contribuent à sa survie ou à sa détérioration au niveau local et mondial.

« Nous changeons effectivement un paysage. Nous n’avions jamais rien fait à cette échelle auparavant », a déclaré Jayna Leipart Guttilla, bibliothécaire universitaire, aussi enthousiasmée par l’activité de jardinage que par la perspective d’explorer et de se connecter aux mondes futuristes du roman de science-fiction.

Jayna Leipart Guttilla emballe de la terre autour d’un semis. La parcelle fleurira avec des fleurs sauvages et des graminées indigènes l’été prochain. (Fourni par les relations communautaires IVCC)

Les pratiques de jardinage et de mode de vie préservent les habitats où la faune et les pollinisateurs tels que les abeilles et les papillons, qui sont des éléments essentiels d’un environnement et d’une économie sains, peuvent prospérer. Le message de renaissance et d’espoir tempéré par la menace environnementale sous-jacente s’associe naturellement à une étude du roman post-apocalyptique d’Octavia Butler, « La Parabole du Semeur ». L’histoire de Butler sur le changement climatique mondial, les crises économiques et le chaos social est arrivée dans les magasins en 1993, mais semble particulièrement pertinente au milieu des gros titres d’aujourd’hui, a déclaré Leipart Guttilla.

Le message de Butler est le suivant : « nous devons penser à la communauté plutôt qu’à l’individu et que le changement est inévitable et fait partie du cycle naturel de nos vies. Il est donc important d’être résilient face à la destruction et aux changements effrayants et d’apprendre à les gérer, qu’il s’agisse de l’anxiété climatique ou de l’anxiété personnelle », a déclaré Leipart Guttilla.

Elle pense que le jardin soutient la mission de l’OBOC qui consiste à établir un refuge sûr permettant à la communauté de parler de problèmes difficiles. Le racisme, la dépendance aux médicaments d’ordonnance, la pauvreté au travail et la manière dont la communauté y réagit et est affectée par ceux-ci sont des sujets passés.

Kim Radek Hall consulte un schéma du paysage du jardin avant de repérer l’emplacement des plantes. Le terrain deviendra une salle de classe en plein air, un refuge et une étape vers le renforcement de l’écosystème local. (Fourni par les relations communautaires IVCC)

Un banc fabriqué à partir de matériaux durables et de rochers déplacés du campus Est ajoutera des sièges artificiels et naturels pour créer un espace invitant où se sentir en sécurité, se détendre, se regrouper et réfléchir, a-t-elle déclaré. Les visiteurs peuvent admirer le jardin depuis l’intérieur du bâtiment grâce à de grandes fenêtres qui le surplombent.

Des professeurs d’anglais et un professeur de biologie espèrent intégrer le thème de la saison dans leurs discussions en classe, a déclaré Leipart Guttilla.

La vie et l’œuvre de Butler constituent un terrain fertile pour l’examen et l’exploration, a déclaré Leipart Guttilla. Elle a favorisé un mouvement culturel connu sous le nom d’Afrofuturisme, et sa perspective unique sur le changement et le contrôle a été façonnée par le fait qu’elle soit noire et femme.

La saison 2023-24 de One Book débute lors de la Journée de l’Esprit sur le campus le 13 septembre, et les activités se poursuivent tout au long de l’automne et du printemps. Une journée portes ouvertes dans le jardin est provisoirement prévue pour le 18 octobre. En lien avec le programme et le jardin, des paquets de graines de fleurs sauvages mélangées conçus par Leipart Guttilla et remplis par Prairie Moon Nursery dans le Minnesota, qui a fourni les plantes et la conception du jardin, sera distribué sur le campus, à la communauté sur demande via le site Web de l’OBOC et dans les petites bibliothèques gratuites de la région. Pour plus d’informations sur OBOC et le jardin, visitez libguides.ivcc.edu/onebookonecollege.