ATLANTA — « Oh non ! » Les fans des Cubs de Chicago ont gémi à l’unisson mardi soir, rappelant instantanément la réaction douloureuse de Ron Santo à la chute d’un ballon il y a 25 ans. C’est dire à quel point cette défaite 7-6 contre les Braves d’Atlanta a eu lieu après que Seiya Suzuki ait perdu la trace d’un ballon volant dans les lumières au-dessus de Truist Park, laissant cette équipe dans la bulle des séries éliminatoires, l’air hébétée et confuse.

Il n’est pas juste de rejeter tout cela sur Suzuki, qui fait partie des joueurs les plus précieux et des plus travailleurs de l’équipe. Une erreur en huitième manche n’explique pas que les Cubs aient perdu une avance de six points, gaspillant un départ de leur meilleur lanceur et traînant jusqu’à la ligne d’arrivée avec un enclos des releveurs épuisé. Les Braves n’ont pas gagné 101 matchs par accident.

Mais ce moment viral perdurera si les Cubs ne parviennent pas à se qualifier pour les séries éliminatoires.

La voix de Santo a résonné après que Sean Murphy ait soulevé un ballon dans le champ du centre droit et que Suzuki ait dérivé, faisant signe à Cody Bellinger. Le lanceur des Cubs Drew Smyly, qui avait abandonné deux buts sur balles et lancé deux lancers sauvages, a frappé son gant, pensant qu’il échapperait à l’embouteillage avec cette prise. Suzuki s’est positionné sous le ballon, a levé son gant en l’air et l’a serré. Suzuki a raté ce qui aurait été le troisième retrait, accordant deux points, transformant l’avance d’un point des Cubs en un déficit d’un point.

« Nous n’allons pas souligner une seule erreur », a déclaré le manager des Cubs, David Ross. « Il y a d’autres domaines. Nous aurions pu marquer plus de points. Nous avions des gars en troisième position avec moins de deux retraits. On aurait pu faire quelques lancers plus tôt dans la rencontre. Mais nous ne l’avons pas fait. Nous devons relever la tête.

Santo a toujours compris à quel point le jeu est difficile, disputant 14 de ses 15 saisons dans les ligues majeures avec les Cubs, un travail qui a finalement été reconnu par une intronisation au Temple de la renommée après sa mort en 2010. Mais pour des générations de fans des Cubs, Santo était également apprécié pour être si passionné et non filtré sur WGN Radio. L’erreur de Suzuki a provoqué des flashbacks Le « Oh non ! » de Santo exclamation à la chute de Brant Brown le 23 septembre 1998, qui a conduit à une défaite de 8-7 contre les Brewers de Milwaukee au County Stadium.

« Cela arrive », a déclaré Smyly. « Cela arrive à chacun d’entre nous. Nous avons tous commis des erreurs. Tout ce que nous pouvons faire, c’est tourner la page et revenir demain. Nous avons encore cinq matchs. Seiya a été l’un des meilleurs frappeurs de la ligue ce mois-ci. Il porte l’équipe. Nous le soutenons tous et le soutenons.

Désormais éliminés de la course à la division, les Cubs doivent conserver une wild card pour que cette saison soit réellement considérée comme une réussite. Cette équipe a fait preuve de trop de volonté collective pour rentrer chez elle heureuse après le match 162. Des performances individuelles exceptionnelles – comme la percée de Suzuki en tant que frappeur – ne peuvent pas être tenues pour acquises. Il faut trop d’efforts pour accéder à ce poste – des années de bon dépistage et de développement des joueurs, des centaines de millions de dollars de masse salariale, un travail inlassable dans les coulisses – pour être OK avec 82 victoires et aller jouer au golf ou à la pêche en octobre.

La semaine des séries éliminatoires représente la conclusion dramatique de la 148e saison des Cubs dans la Ligue nationale de baseball, mais la vérité est que l’équipe fonctionne avec un sentiment d’urgence depuis des mois.

« C’est ce que l’on ressent depuis longtemps maintenant », a déclaré Ross. « Cela fait longtemps que nous devons gagner. »

Ils doivent continuer à gagner, sinon cela se terminera avec certaines des finitions les plus décevantes de l’histoire de la franchise.

Les Cubs n’auraient pas pu mieux planifier le début de cette séquence finale, obtenant les rebonds qui donnaient l’impression que cela pourrait être un match éclatant pour chevaucher Justin Steele et reposer leur enclos. Le triple de deux points de Suzuki – le résultat de la tentative de Ronald Acuña Jr. de réussir un plongeon dans le champ droit – a donné aux Cubs une avance de 4-0 en troisième manche. Steele, cependant, n’a pas pu terminer la sixième manche, et Ross a récupéré le ballon de son as après 90 lancers, laissant un enclos des releveurs fragile exposé contre l’offensive puissante d’Atlanta. Si cela s’était produit plus tôt dans la soirée – ou si les Cubs avaient joué quelques jeux supplémentaires autour de lui – l’erreur de Suzuki aurait pu être une réflexion après coup.

« Il y a plusieurs choses qui se produisent dans un match qui pourraient se dérouler différemment et le résultat du jeu pourrait finir par être différent », a déclaré Steele. « Tout le monde est de son côté. Nous allons le chercher. Nous ne serions pas là sans lui. C’est juste un grand joueur de baseball et nous avons besoin de lui.

Suzuki, par l’intermédiaire d’un interprète, a reconnu que les lumières du stade étaient un facteur, mais a déclaré qu’il ne voulait pas utiliser cela comme excuse.

« En fait, je le voyais plutôt bien jusqu’à la toute dernière seconde », a déclaré Suzuki. « Honnêtement, je pensais que c’était entré dans mon gant. C’est juste cette fraction de seconde où ma vision a été brouillée.

Ce sont des moments qui peuvent façonner l’héritage et renforcer ou affaiblir les partenariats entre le gestionnaire, le front office et le groupe de propriété. Goûter à la victoire en 2015 a changé l’organisation des Cubs. Ces trois rondes éliminatoires ont augmenté le budget des opérations de baseball en 2016, accéléré la croissance des jeunes joueurs et ciblé la campagne des World Series. La dynamique peut également changer dans la direction opposée en cas d’effondrement en fin de saison.

Les Cubs de 1998 ont participé aux séries éliminatoires en remportant le match 163, un bris d’égalité qui n’existe plus dans le format de la Major League Baseball. Ces Cubs (82-75) ne détiennent pas le bris d’égalité face aux Diamondbacks de l’Arizona (83-74) ou aux Marlins de Miami (81-75), ce qui rend leur position de joker encore plus précaire. Soit dit en passant, Brown travaille comme entraîneur des frappeurs de Miami. Pendant que les gens font ce lien à Chicago, les Cubs doivent simplement oublier le « Oh non ! » de Suzuki. moment.

« Cette équipe a été très résiliente face à tout ce qui lui a été imposé toute l’année », a déclaré Ross. « Ce sera un autre test, c’est sûr. Mais cette équipe a été dos au mur toute l’année et a répondu à la cloche.

(Photo de Seiya Suzuki manquant le ballon sous le regard de Cody Bellinger : John Bazemore / Associated Press)