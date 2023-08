Le NYT soutient les appels au génocide – Elon Musk

Le journal a affirmé que « les Américains d’extrême droite » étaient les seuls à penser que la chanson « Kill the Boer » était un appel à la violence

Le PDG de Twitter, Elon Musk, a critiqué le New York Times pour avoir prétendument soutenu le génocide blanc en Afrique du Sud vendredi après que le journal eut publié un article rejetant le député sud-africain Julius Malema faisant la sérénade d’un public de rassemblement massif avec une chanson intitulée ‘Kill the Boer’ – une référence au blanc agriculteurs – comme une simple métaphore.

« Le New York Times a en fait le culot de soutenir les appels au génocide !», a tweeté le milliardaire, qui a grandi en Afrique du Sud. « S’il y a jamais eu un moment pour annuler cette publication, c’est maintenant.” Il a ensuite lié ses abonnés à un site où les articles du Times pouvaient être lus gratuitement.

Le média avait insisté sur le fait que seulement «certains américains d’extrême droite» croyait la chanson – dont le refrain Malema livrait comme un chant d’appel et de réponse, alternant les cris de « Kill the Boer » ! et « Tuez le fermier » ! avec des milliers de supporters – était en fait un appel à la violence.

Autres – « historiens » et Malema lui-même – « dire qu’il ne faut pas le prendre au pied de la lettre« , a ajouté le Times, citant le témoignage de Malema au tribunal de l’année dernière selon lequel c’était plutôt »dirigé vers l’échec du gouvernement à remédier à une disparité dans la propriété foncière entre les Sud-Africains noirs et blancs.”

Le Times a en outre couvert le député en insistant sur le retweet de la vidéo par Musk, plutôt que sur les appels de Malema à « tirer pour tuer» les fermiers blancs, avaient convaincu ces Américains de droite que les Sud-Africains blancs pouvaient être en danger.

« Ils poussent ouvertement au génocide des Blancs en [South Africa]», a tweeté Musk en réponse à la vidéo de Malema en train de chanter, tweetée par le commentateur américain de YouTube Benny Johnson, demandant au président Cyril Ramaphosa, «Pourquoi tu dis rien?”

Le Times n’était pas le seul à se concentrer sur les commentaires de Musk à l’exclusion de ceux de Malema. Mother Jones a écrit un article entier sur la façon dont les nationalistes blancs étaient soi-disant excités que Musk ait «pris leur cause», rejetant «génocide blanc» comme une simple théorie du complot.

Malema a interprété la chanson lors de la célébration du 10e anniversaire de son parti de gauche Economic Freedom Fighters, un parti qui a été fondé en partie parce qu’il a été expulsé du Congrès national africain – le parti de Nelson Mandela – pour avoir chanté «Kill the Boer» dans 2012.

L’année dernière, le tribunal pour l’égalité de Johannesburg a annulé une décision qui avait déclaré la chanson discours de haine et interdit à Malema de la chanter. Le groupe de défense afrikaner (sud-africain blanc) AfriForum, qui avait initialement poursuivi Malema pour avoir interprété la chanson, avait «n’a pas démontré que les paroles de la chanson pouvaient raisonnablement être interprétées comme démontrant une intention claire de nuire ou d’inciter à nuire et de propager la haine», a statué le juge Edwin Molahlehi l’année dernière, rejetant l’affaire.

Ramaphosa a tenté de désamorcer les tensions raciales avec des statistiques montrant que les fermiers blancs sont tués proportionnellement à leur propriété foncière, et il a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de complot pour les expulser de leurs terres.