Le NYSE déclare que le problème de négociation de mardi est dû à une “erreur manuelle”

Le lendemain de l’ouverture d’un problème commercial majeur à la Bourse de New York, le NYSE a publié une déclaration sur ce qui s’est passé : “La cause première a été déterminée comme étant une erreur manuelle impliquant la configuration de la reprise après sinistre de la Bourse au début de la journée.”

C’est tout ce qu’ils disent. En termes clairs, il semble qu’ils aient testé une “configuration de récupération après sinistre” qui n’impliquait pas l’utilisation du sol, et elle ne s’est pas réinitialisée.

Cela correspond aux faits tels que nous les connaissons.

Les négociants ont noté que les teneurs de marché désignés (DMM) et les courtiers en salle semblent avoir été exclus du carnet de commandes utilisé pour créer l’impression d’ouverture. Aucune impression d’ouverture n’a été fournie dans des dizaines de grandes entreprises. “C’était presque comme si les échanges s’ouvraient sans la participation du parquet”, m’a dit un observateur qui a demandé à rester anonyme.

Ce que nous savons, c’est que des dizaines d’actions ont ouvert à des prix bien supérieurs ou inférieurs à leurs cours de clôture de la veille. La plupart ont été interrompus peu de temps après l’ouverture en vertu de règles conçues pour atténuer une volatilité excessive, et la plupart ont rouvert cinq à 10 minutes après l’ouverture à des prix beaucoup plus proches des cours de clôture de lundi. De nombreuses commandes d’achat et de vente d’actions n’ont pas été incluses dans le carnet de commandes qui détermine le prix d’ouverture, et l’impression de l’enchère d’ouverture n’a pas eu lieu dans les actions concernées.

L’annonce par le NYSE mardi soir que certaines transactions qui ont eu lieu à l’ouverture seraient annulées, mais d’autres non, a ajouté à la confusion. Beaucoup essaient de comprendre combien d’argent ils ont pu perdre hier.