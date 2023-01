Le NYSE affirme que le problème commercial qui a conduit à l’arrêt de dizaines d’actions a été résolu

La négociation de dizaines d’actions à la Bourse de New York a été brièvement interrompue peu après l’ouverture du marché mardi en raison d’un problème technique apparent.

Les principales actions touchées comprenaient Morgan Stanley, Verizon, AT&T, Nike et McDonald’s, selon le NYSE. site Internet. Il a été démontré que de nombreuses actions avaient des mouvements anormalement importants à l’ouverture du marché, ce qui peut avoir déclenché des arrêts de la volatilité.

Bob Pisani de CNBC a déclaré sur “Squawk on the Street” que le problème semble être un problème technique et non quelque chose qui s’est produit sur le parquet.

De nombreuses entreprises touchées ont repris leurs activités avant 9 h 45 HE. Le NYSE a déclaré vers 9 h 50 que tous ses systèmes étaient opérationnels. CNBC a contacté le NYSE pour plus de détails sur le problème.

Le NYSE, comme certaines autres bourses, a mis en place des arrêts automatiques pour les actions qui évoluent de façon spectaculaire dans une direction ou une autre. Lors d’une journée de négociation normale, peu ou pas d’actions sont arrêtées pour volatilité sur le NYSE.

L’autre grande bourse américaine, le Nasdaq, n’a pas semblé être impactée par le problème technique.

Correction : Le problème technique NYSE a eu lieu mardi. Une version précédente indiquait mal le jour de la semaine.