Le NYPD veut l’aide du public pour identifier les graffitis alors que la ville lance une offre pour peindre sur le vandalisme

Les flics du NYPD examineront les étiquettes de graffitis pour rechercher des indices sur l’activité des gangs alors qu’ils nettoient la Big Apple après un barrage de plaintes pour vandalisme rappelant les années 1970 et 1980.

Le département a révélé mercredi qu’il avait reçu plus de 6000 plaintes concernant des graffitis dans la ville l’année dernière et a lancé un important programme de nettoyage.

Tout comme l’initiative de l’ancien maire Michael Bloomberg qui offrait aux gens 500 $ pour dénicher des tagueurs – le NYPD veut que les citoyens signalent les propriétés fortement étiquetées dans leurs quartiers.

Les conseils reçus par le NYPD seront étudiés par les circonscriptions locales et les chefs de la communauté qui examineront les graffitis à la recherche d’étiquettes faites par des gangs et donneront la priorité à l’élimination de ceux qui contiennent des messages et des symboles haineux et offensants.

Un dîner de 24 heures sur Utica Avenue à Brooklyn a été envahi par les graffitis alors que la ville lance une initiative pour nettoyer l’aggravation du problème

Un ancien emplacement de Pret a Manger au coin de West 27th et 7th Avenue à Midtown Manhattan est couvert de tags et de graffitis

Plusieurs responsables ont salué l’initiative d’éliminer les graffitis dans toute la ville comme un moyen d’établir des relations et de faire confiance à la communauté.

Graffiti couvre l’extérieur d’un immeuble près de Broadway et White Street dans le quartier chic de Tribeca à Manhattan

Trash se trouve sous les escaliers d’un immeuble couvert de graffitis près de Broadway et White Street dans le quartier chic de Tribeca à Manhattan

Le graffiti couvre un salon de coiffure fermé et une enseigne dans le quartier de Coney Island à Brooklyn mercredi

Des graffitis couvrent un camion garé au coin de Broadway et de la 28e rue à Manhattan mercredi au milieu d’un problème qui s’aggrave

Le ministère organisera des journées régulières de «peinture», la première étant prévue pour le 10 avril, pour nettoyer les graffitis avec des pots de peinture et des rouleaux donnés par les entreprises locales.

« Alors que je conduis ici aujourd’hui, je pense que tout le monde comprend pourquoi nous sommes ici quand nous regardons autour de nous. C’est le printemps, nous sortons de COVID, mais la ville de New York a besoin d’un peu de rafraîchissement aujourd’hui, c’est donc ce que nous visons à faire », a déclaré le commissaire de police Dermot Shea.

Il a ajouté: « Nous pensons que c’est une excellente occasion de continuer à renforcer la confiance et les relations à New York, c’est tout ce que nous essayons de faire. Alors pourquoi ne pas combiner deux choses dont nous avons besoin. Nous devons travailler plus étroitement avec la communauté… et nous demandons aujourd’hui quelque chose de vraiment simple: nous avons besoin de votre aide.

Deux devantures de magasin disponibles à la location dans le quartier Soho de Manhattan sont photographiées couvertes de graffitis mercredi

Mercredi, des résidents passent devant des entreprises fermées couvertes de graffitis au coin de la 7e avenue et de la 26e rue à Manhattan

Les journées de nettoyage comprendront des équipes composées d’officiers de police auxiliaires, de cadets et de jeunes membres du programme des explorateurs de l’application de la loi du NYPD et de bénévoles communautaires.

En 1995, le maire de l’époque, Rudy Giuliani, a signé le décret n ° 24 du maire – qui a officiellement établi le groupe de travail anti-graffiti du maire pour nettoyer les graffitis qui ont décoré la ville pendant une grande partie des années 1970 et 1980.

En 2005, le maire de l’époque, Michael Bloomberg, a élargi le groupe de travail et créé le programme de récompenses pour les graffitis qui a attribué jusqu’à 500 $ aux personnes qui ont signalé un vandalisme de graffitis en cours jusqu’au 911.

Un père pousse sa fille sur un vélo devant une devanture couverte de graffitis au coin de la 7e Avenue et de la 26e Rue

Les résidents passent devant des entreprises fermées couvertes de graffitis au coin de la 7e Avenue et de la 26e rue à Manhattan

Des graffitis recouvrent un mur au coin de Varick Street et de Canal Street dans le quartier Soho de Manhattan mercredi

Des graffitis recouvrent le visage d’un bâtiment sous des échafaudages au coin de la 7e Avenue et de la 25e rue à Manhattan mercredi

Mercredi, des graffitis « Gothem » couvrent l’extérieur d’un immeuble du quartier chic de Tribeca à Manhattan

Le chef du département Rodney Harrison, qui entame son nouveau rôle après le départ de Terence Monahan, a déclaré que la ville prenait les graffitis « au sérieux », a rapporté le New York Post.

« Nous avons une équipe de travail sur les vandales déjà en place … pour nous assurer qu’ils engagent des individus qui choisissent de salir la ville », a déclaré Harrison, selon le Post.

« C’est donc quelque chose que nous prenons au sérieux … nous devons jongler avec beaucoup de balles différentes, l’une d’entre elles étant la violence, mais nous devons aussi nous attaquer à des choses mineures. »

Le commissaire Shea a déclaré que l’initiative des graffitis était en cours depuis des mois tout en reconnaissant que la ville avait connu une recrudescence des crimes violents à travers la pandémie et après la mort de George Floyd en mai dernier.

«Ce fut une année difficile, pas seulement pour New York mais dans tout le pays. Il s’agit d’aller de l’avant, il s’agit de la récupération, il s’agit de sortir ensemble et de nettoyer. C’est la grande déclaration que nous voulons faire », a déclaré Shea.

Selon le New York Daily News, les plus hauts flics ont réfuté que l’augmentation des crimes violents devrait être davantage une préoccupation pour le département et ont fait valoir que l’initiative des graffitis donnerait aux officiers une chance de « se réformer et de se réinventer ».

«On en parle souvent. Nous parlons de réforme et de réinvention », a déclaré le chef de la patrouille Juanita Holmes, selon le Daily News.

Les responsables du NYPD ont annoncé mercredi une nouvelle initiative, demandant aux citoyens de signaler et d’aider à nettoyer les graffitis du quartier

Les responsables brandissent un t-shirt conçu pour l’initiative à l’échelle de la ville visant à nettoyer les graffitis, souvent liés à la drogue et à la violence des gangs

Les participants au programme Law Enforcement Explorers participeront au nettoyage des graffitis dans toute la ville. Le programme Explorers offre aux jeunes hommes et femmes âgés de 14 à 20 ans une introduction à une carrière en justice pénale

La conférence de presse pour l’initiative de nettoyage des graffitis du NYPD s’est déroulée à l’extérieur du MOSCOT, qui est photographié couvert de graffitis

Le chef Rodney Harrison prend la parole lors d’une conférence de presse avec le commissaire de police Dermot Shea à propos de l’effort de lutte contre les graffitis

Les résidents et les propriétaires d’entreprise affirment que l’initiative arrive un peu trop tard.

« Cela dure depuis trop longtemps et j’ai demandé à plusieurs reprises ce que je pouvais utiliser pour retirer les graffitis de la vitre d’un établissement de Crown Heights en vain », a tweeté @Dewarrestaurant au NYPD après l’annonce.

«Les graffitis sur les murs et les volets sont faciles à enlever en peignant. Nostrand Ave ressemble à une zone de guerre.

Ryan Chadwick a déclaré au Daily News qu’il devait dépenser 5000 dollars pour retirer les étiquettes de son restaurant de fruits de mer du Lower East Side, Gray Lady.

Chadwick a déclaré que son restaurant ne pouvait pas rouvrir tant que les graffitis ne seraient pas nettoyés et que sa compagnie d’assurance n’aiderait pas.

«Nous devons nous occuper des graffitis nous-mêmes. Cela coûte de l’argent », a-t-il déclaré.

Les résidents concernés peuvent envoyer des photos de graffitis problématiques à la nouvelle adresse e-mail graffiti@nypd.org.