La police recherche un suspect cagoulé en lien avec le viol d’une femme de 27 ans qui a perdu connaissance dans son appartement de New York mercredi.

La jeune femme a ouvert la porte de son domicile de Midtown Manhattan juste avant midi à un homme se faisant passer pour un livreur et a été immédiatement attaquée.

Les enquêteurs sont maintenant à la recherche d’un suspect qui a été vu sur CCTV avant et après l’attaque, vêtu d’une veste à bulles jaune et bleu vif avec la capuche relevée.

Les autorités ont déclaré que la femme pensait qu’elle recevait un colis lorsque l’attaquant a commencé à l’étouffer chez elle près de East 30th Street et Third Avenue.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, la police a déclaré que la femme avait ouvert la porte à un inconnu qui avait déclaré qu’il était là pour livrer un colis.

Alors qu’elle ouvrait la porte, il se fraya un chemin et elle fut étranglée jusqu’à ce qu’elle perde connaissance.

Quand elle s’est réveillée, l’homme la violait à la fois par voie vaginale et anale, a déclaré la police.

Après l’agression, l’homme l’a forcée à lui remettre ses cartes bancaires et son numéro d’identification avant de fuir les lieux.

La victime a appelé les services d’urgence et elle a été emmenée à l’hôpital Bellevue pour y être soignée.

L’individu est décrit comme un homme à la peau foncée, âgé d’environ 18 à 28 ans, mesurant 6 pieds de haut et a été vu pour la dernière fois portant une veste bulle réversible jaune et bleue, un pantalon de couleur claire avec une bande verticale sur le côté et des baskets de couleur claire.

L’attaque survient à peine deux jours après qu’une femme de 19 ans a été violée à la pointe d’un couteau à Brooklyn.

La police de New York est à la recherche de l’homme qui a été capturé sur des images de surveillance dans la région.

La police a déclaré que le suspect avait approché la femme par derrière près de East New York Avenue et Ralph Avenue à Brooklyn juste après minuit lundi.

Elle a dit à la police que l’homme tenait un couteau de cuisine contre sa gorge et menaçait de la tuer si elle résistait.

Il l’a ensuite forcée à entrer dans un immeuble au 672 de l’avenue Ralph où il l’a violée avant de fuir les lieux à pied.

Les deux attaques surviennent au milieu d’une recrudescence de la criminalité à New York.

Les autorités enquêtent toujours sur l’attaque et n’ont publié aucune autre information

Les statistiques sur la criminalité des quatre semaines entre le 30 novembre et le 27 décembre montrent que les crimes violents sont beaucoup plus élevés qu’ils ne l’étaient à la même époque l’année dernière.

Au cours de cette période, il y a eu 21 meurtres, soit une augmentation de 61,5% par rapport aux mêmes dates en 2019.

Il y a également eu une augmentation de 4,2% des viols et une augmentation stupéfiante de 122,4% des fusillades.

Les crimes violents ont commencé à grimper à la suite d’une réduction de 1 milliard de dollars du budget du NYPD, qui a été approuvée l’été dernier à la suite de manifestations passionnées pour dissoudre la police.

Les responsables n’ont pas assumé la responsabilité de la flambée de la criminalité, rejetant plutôt le blâme.

Le commissaire de police du NYPD, Dermot Shea, a déclaré à NY1 plus tôt ce mois-ci que les modifications apportées aux lois sur la mise en liberté sous caution ainsi que les politiques progressistes qui encouragent la réforme de la justice pénale rendaient la ville plus dangereuse.

«Jusqu’à ce que nous arrivions à cette réalisation en tant que société – est-ce ce que nous voulons?

«C’est bien d’avoir des discussions philosophiques sur« mettre fin à l’incarcération de masse »et« mettre fin à l’incarcération », mais vous ne voulez pas le faire en transformant le public innocent en prisons dans leurs propres appartements et maisons.

Le patron de Shea, le maire Bill de Blasio, a repoussé les commentaires du commissaire.

Le maire a déclaré aux journalistes lors d’une réunion de l’hôtel de ville le 8 décembre que la flambée des crimes violents cette année peut être liée à une « tempête parfaite absolue » qui a frappé New York cette année.

« Vous ne pouvez pas combiner une crise sanitaire massive, des dizaines de milliers de personnes décédées, des hôpitaux débordés, l’économie est fermée, les écoles sont fermées, les lieux de culte fermés, la société n’a pas tout à la fois ses amarres normales, une crise de justice sociale … dit le maire.

«Allez, ce n’est pas comme tout ce que nous avons vu dans notre histoire et je crois pas comme quoi que ce soit que nous reverrons dans nos vies.

De Blasio a reconnu qu’il y avait eu une « recrudescence de la violence », mais il a ajouté que cela « était clairement traité parce que nous recadrons à nouveau la situation ».

Toute personne ayant des informations concernant l’incident de mercredi est priée d’appeler la ligne d’assistance Crime Stoppers du NYPD au 1-800-577-TIPS (8477) ou pour l’espagnol, 1-888-57-PISTA (74782).

Le public peut également soumettre ses conseils en se connectant au site Web Crime Stoppers à ou sur Twitter @NYPDTips. Tous les appels sont strictement confidentiels.