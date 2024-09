Le NYPD ne peut pas se vanter de la sécurité lors du défilé des Antilles alors que quelqu’un est tué sous son nez

Même après un Un homme armé a ouvert le feu sur la foule, Après avoir tué un homme et blessé quatre autres personnes lors du défilé antillais de la semaine dernière à Brooklyn, le NYPD a déclaré que l’événement était un succès retentissant et l’une des célébrations les plus sûres depuis des années.

C’est comme être dans la salle d’attente d’un hôpital où l’un de ses proches subit une intervention, et le médecin sort et dit que l’opération a réussi, même si le patient est mort sur la table d’opération.

La police n’a peut-être pas été en mesure d’empêcher la fusillade de lundi, pas plus que le médecin n’a pu maintenir le patient en vie à l’hôpital, mais aucune de ces tragédies n’est le moment de parler de succès.

C’est complètement insensible. C’est tout simplement cruel.

Il suffit de demander à la famille d’un jeune homme de 25 ans Denzel Chan, décédé un jour après avoir reçu une balle dans l’estomach par un homme qui a tiré sur une foule du défilé le long Eastern Parkway près de Franklin Ave.

Le père découragé de Chan, Collin Dover, a déclaré qu’il n’était pas impressionné par le nombre d’armes que les policiers se sont vantés d’avoir confisquées avant, pendant ou après le défilé.

La police a déclaré que 35 armes à feu ont été récupérées au cours du week-end de la fête du Travail dans les cinq circonscriptions de Brooklyn reliées à la Défilé de la Journée des Antilles itinéraire.

Après la fusillade, 13 autres armes ont été saisies, certaines le long du parcours du défilé, à quelques mètres de l’endroit où les spectateurs ont été abattus.

« S’ils saisissaient toutes les armes, Denzel serait en sécurité aujourd’hui », a déclaré Dover, 60 ans, qui a dit ne pas savoir que son fils était allé au défilé. « Si c’est sûr, comment les armes arrivent-elles ? Comment les armes sont-elles arrivées au défilé ? C’est ce qu’ils doivent découvrir. »

Marius Sirju, 64 ans, qui a été écorché au bras et blessé par balle à l’épaule, n’a pas non plus chanté les louanges de la police.

Il avait juré de ne plus assister au défilé il y a plus de 20 ans, après une fusillade à l’époque, mais cette année, il avait reçu la visite de sa famille de Trinidad et voulait qu’ils voient les danseurs et les chars.

« Je n’y retournerai plus jamais. Non, monsieur », dit Sirju. « J’aurais pu être un homme mort. Je pourrais être dans une chambre froide en ce moment même. »

Mais à en croire les hauts gradés du NYPD, la parade antillaise était un pique-nique du dimanche.

Avant que le sang ne soit nettoyé du trottoir, la police faisait un tour de victoire autour Place de la Grande Armée.

« Je ne parle pas sans égard pour la victime qui a perdu la vie ou pour les quatre autres victimes blessées par balle », a déclaré mercredi le chef du département du NYPD, Jeffrey Maddrey, au siège de la police.

« Mais le NYPD était préparé. Ce week-end, nous avons retiré de nombreuses armes des rues. Nous avons assuré la sécurité de centaines de milliers de personnes, voire d’un million. »

Le ton maladroit a été donné par le maire Adams, un capitaine retraité du NYPD, qui a fait l’éloge de la police.

« Est-ce qu’on pouvait faire quelque chose ? » demanda Adams. « Comment empêcher un cinglé de prendre une arme ? [and] « Tu tires sur la foule ? »

Aucune arrestation n’a eu lieu.

Ce n’est la faute de personne si un gangster armé a réussi à passer entre les mailles du filet. Malgré la présence de soldats sur le terrain et des barricades à chaque pâté de maisons, cette fusillade semblait hors de leur contrôle.

Mais ce qui est sous leur contrôle, c’est ce qu’ils choisissent de dire après qu’une personne a été abattue en plein jour, sous leur surveillance.

La criminalité est autant une question de perception que de statistiques. Personne n’a envie d’entendre parler de drones dans le ciel alors qu’il y a du sang frais dans les rues.