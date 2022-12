Le NYPD met fin à la tactique consistant à prolonger les arrêts pour vérifier les mandats

NEW YORK (AP) – Le département de police de la ville de New York est parvenu vendredi à un accord juridique qui l’oblige à abandonner une pratique dans laquelle les agents utilisent des arrêts de rue prolongés pour vérifier les mandats d’arrêt et les liens avec d’autres cas, une tactique que les critiques ont dénoncée comme “arrêt numérique”. et fouiller.

En vertu du règlement, les agents ne seront autorisés à effectuer des perquisitions sous mandat lors d’interpellations dans la rue que s’ils ont un «soupçon raisonnable» que la personne arrêtée «commit, a commis ou est sur le point de commettre» un crime ou s’il y a une cause probable qu’ils ont fait alors.

Le NYPD a révisé sa politique d’arrêt et organise une formation. Le département a envoyé un message à tous les agents les informant du changement et le fait lire à l’appel nominal de chaque quart de travail pendant 10 jours. Les violations pourraient entraîner la discipline du département, selon l’accord.

Le règlement résout un recours collectif de 2019 qui contestait les interpellations, impliquant souvent des personnes de couleur, comme une violation inconstitutionnelle de l’interdiction du quatrième amendement de détention illégale et de perquisition et saisie illégales. La Legal Aid Society, une organisation de défenseurs publics, a intenté une action en justice auprès de deux cabinets d’avocats extérieurs.

Un plaignant, Luis Rios, a déclaré que la pratique était une extension du «programme raciste Stop and Frisk» du NYPD, qui a été considérablement réduit après qu’un juge a statué en 2013 qu’il s’agissait d’une forme de profilage racial indirect. Un autre plaignant, Terron Belle, a déclaré que les longs arrêts du NYPD violaient “les droits des autres Noirs et Latinx dans toute la ville”.

“Ce procès a toujours consisté à rendre justice à des New-Yorkais innocents qui sont détenus sans fondement dans la rue afin que des agents agressifs du NYPD puissent vérifier leurs pièces d’identité”, a déclaré l’avocat des plaignants, Cyrus Joubin.

Molly Griffard, avocate du projet de responsabilité des flics de la Legal Aid Society, a déclaré que la pratique transformait « chacun de ces arrêts en une expédition de pêche indépendante ».

Un porte-parole du département juridique de la ville, Nicholas Paolucci, a déclaré que l’accord de règlement “était limité à ces plaignants individuels et n’indiquait pas un problème général”.

“Le NYPD s’est engagé à faire respecter les droits constitutionnels des individus et a accepté de clarifier la politique existante pour indiquer clairement quand les agents peuvent exécuter une requête de mandat pendant une détention”, a déclaré Paolucci.

Certains syndicats chargés de l’application des lois et des élus pro-police ont déploré la perte d’une tactique qui, selon eux, a été vitale pour faire sortir les criminels présumés de la rue.

“C’est une autre décision qui donne du pouvoir aux criminels et empêche la police de faire son travail”, a déclaré Joann Ariola, membre du conseil municipal, républicaine du Queens, dans un tweet partagé par le syndicat des détectives de la ville. “Nous devons faire de la sécurité publique une priorité dans cette ville, mais cela garantira pratiquement que les criminels dangereux pourront errer à volonté.”

Historiquement, les services de police ont utilisé la suspicion d’une infraction relativement mineure – l’odeur de marijuana ou un feu arrière cassé, par exemple – comme prétexte pour fouiller dans le passé d’une personne, en parcourant les bases de données à la recherche de mandats ouverts et de ce que le NYPD appelle des cartes d’enquête, ou Cartes-I.

La pratique a été dramatisée dans des émissions de télévision comme “Law & Order” et “NYPD Blue” et, selon les critiques, n’a été facilitée que par des agents portant des smartphones qui peuvent accéder instantanément aux bases de données du NYPD. Dans de nombreux cas, cependant, les personnes détenues disent qu’elles ne faisaient rien de mal et que la police n’avait aucune raison de les arrêter.

Belle a déclaré que quatre agents en civil l’ont entouré alors qu’il rentrait chez lui après le métro et l’ont fouillé. Les policiers lui ont dit qu’ils cherchaient une arme à feu, a-t-il dit, et après n’en avoir pas trouvé, ils ont demandé sa carte d’identité et effectué une vérification de mandat.

À l’avenir, en vertu de la politique d’arrêt révisée du NYPD convenue dans le règlement : “L’autorité de détenir un suspect prend fin lorsque les tâches liées à la raison de l’arrêt sont terminées ou auraient raisonnablement dû être terminées.”

En vertu de l’accord, le NYPD doit former tous les agents à la nouvelle politique d’ici le 31 janvier. Il paiera également 453 733 $ en dommages et honoraires d’avocat pour les cinq plaignants nommés dans le procès. Les demandeurs recevront chacun entre 3 000 $ et 19 000 $.

__

Sur Twitter, suivez Michael Sisak sur twitter.com/mikesisak et envoyez des conseils confidentiels en visitant https://www.ap.org/tips/

Michael R. Sisak, The Associated Press