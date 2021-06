Le NYPD exploite plus de 15 000 caméras de reconnaissance faciale dans le cadre du réseau de surveillance «orwellien» – rapport – RT USA News

Le NYPD contrôle un vaste réseau de caméras qu’il peut utiliser pour suivre les New-Yorkais à travers la ville, suscitant des inquiétudes quant aux tactiques policières invasives et discriminatoires, selon une enquête d’Amnesty International.

L’ONG a enrôlé des milliers de volontaires pour rechercher des caméras aux intersections de Manhattan, de Brooklyn et du Bronx, dans le but de documenter la taille et l’étendue des capacités de surveillance du département de police de New York. Au total, 15 280 caméras ont été localisées. Lorsqu’elles sont synchronisées avec la technologie de reconnaissance faciale (FRT), les caméras sont capables de suivre les New-Yorkais dans les trois arrondissements, a déclaré Amnesty.

FRT fonctionne en comparant les images de la caméra avec les images de millions de visages stockés dans une base de données, dont beaucoup proviennent de sources telles que les médias sociaux à l’insu des utilisateurs.

Dans le cadre de son rapport, le groupe a également publié une vidéo modélisant le « champ de vision étendu » du réseau CCTV de New York. On pense que le NYPD peut utiliser les caméras pour suivre les visages jusqu’à 200 mètres (656 pieds) – l’équivalent de deux pâtés de maisons.

Commentant les résultats, le Dr Matt Mahmoudi, chercheur en intelligence artificielle et en droits humains à Amnesty International, a déclaré que le vaste réseau de caméras signifie que vous êtes « jamais anonyme » en marchant dans la ville.

Ce vaste réseau de caméras peut être utilisé par la police pour une reconnaissance faciale invasive et risque de transformer New York en une ville de surveillance orwellienne.

Le rapport note que le NYPD a utilisé le FRT dans 22 000 cas depuis 2017. Selon Amnesty, cela a exacerbé la police racialement discriminatoire et peut également mettre en danger les libertés civiles telles que le droit de réunion pacifique.





Le réseau constitue une grave menace pour la vie privée et peut mener au profilage racial, car il cible « certains individus ou groupes de personnes sur la base de caractéristiques, notamment l’origine ethnique, la race et le sexe, sans soupçon raisonnable individualisé d’actes répréhensibles » Mahmoudi a expliqué. Il a ajouté qu’en raison du manque d’informations accessibles au public sur les pratiques de surveillance du NYPD, il est « impossible » pour que les New-Yorkais sachent « si et quand leur visage est suivi. »

Les tactiques de police du NYPD ont récemment été examinées, après que la force a commencé à utiliser un «chien» robotique pour aider aux opérations. Le robot a été retiré de ses fonctions en avril parce que les New-Yorkais se sont plaints qu’il était « sinistre. » Le maire Bill de Blasio a déclaré à l’époque que le robo-canin « envoyé le mauvais message » au milieu des inquiétudes concernant la militarisation croissante du NYPD.

