Le NYPD critiqué pour avoir déployé seulement 644 flics dans les métros de New York lorsque l’agence de transport en a demandé 1500

Le département de police de New York a déployé 644 agents de transport supplémentaires dans les stations de métro de la ville à la suite des coups de couteau mortels de deux passagers le week-end dernier et de la blessure de deux autres, bien que le mouvement soit critiqué comme étant inadéquat.

Le président de la Metropolitan Transportation Authority, qui gère les métros, a déclaré que le déploiement supplémentaire était bien en deçà des 1 500 flics nécessaires pour que les cyclistes se sentent suffisamment en sécurité pour regagner le métro en masse.

Le NYPD a annoncé cette semaine qu’il enverrait 331 flics du Bureau des transports en commun ainsi que 313 agents de patrouille dans 68 stations de métro de la ville. Le ministère dans son ensemble compte plus de 36 000 agents.

«Nous sommes en mesure d’y parvenir grâce aux heures supplémentaires, au déploiement d’officiers normalement affectés à des tâches administratives et à la réaffectation d’autres agents non-transit», a déclaré Kathleen O’Reilly, chef du transport en commun du NYPD, au New York Post.

Des policiers de la ville de New York sont vus au-dessus en train de patrouiller à l’intérieur de la station de métro Atlantic Avenue – Barclay’s Center au centre-ville de Brooklyn plus tôt cette semaine

Le NYPD a déployé 644 policiers supplémentaires dans les stations de métro de New York quelques jours après que Rigoberto Lopez, 21 ans, ait été accusé d’avoir tué deux sans-abri au cours d’une violente virée de 14 heures. Lopez est détenu sans caution

La police a publié une image du couteau que Lopez aurait utilisé pour tuer deux sans-abri et en blesser deux autres le week-end dernier

Les agents se déploieront dans le système pendant les trajets quotidiens aux heures de pointe du matin et du soir.

«Le public peut s’attendre à voir la montée en puissance de la présence en uniforme dans le système dans un avenir prévisible, patrouiller les plates-formes, sécuriser les entrées et prendre les trains», a déclaré O’Reilly.

«Je suis ici pour m’assurer que tous les New-Yorkais… que nous nous investissons pour assurer la sécurité de tout le monde.

Mais le Foye du MTA a déclaré à WPIX-TV que le NYPD devait envoyer 1000 agents supplémentaires en plus des 644 déployés cette semaine.

Selon Foye, « plus de 4000 agents du NYPD patrouillaient dans les métros » en 1995.

Avant que le NYPD n’annonce ce déploiement le plus récent, il y avait environ 2400 agents dans le métro, selon Foye, qui a déclaré que le public avait besoin de voir le même niveau d’engagement de la police que celui observé en 1995.

« Du point de vue de la perception du client, les clients doivent se sentir en sécurité pour pouvoir revenir au système », a déclaré Foye.

« Le nombre d’usagers de la MTA est essentiel à la reprise régionale de l’économie de la ville de New York, et nous avons besoin de ressources policières supplémentaires et, surtout, de ressources supplémentaires en santé mentale de la part de la ville.

«Il y a trop de personnes émotionnellement perturbées dans les rues et dans le métro.

Le déploiement par le NYPD de 644 officiers supplémentaires dans les métros cette semaine est encore terriblement court, selon le président du MTA, Patrick Foye (à droite). Le commissaire du NYPD, Dermot Shea, est vu à gauche

Depuis le début de la pandémie, l’achalandage du métro de New York a chuté d’environ 90%.

La plupart des navetteurs du métro travaillant à domicile, le système de transport en commun a été gravement touché. Certaines études ont suggéré que la pandémie a coûté au MTA entre 7 et 8,5 milliards de dollars.

La décision de déployer davantage de policiers intervient quelques jours à peine après que les autorités ont déclaré que Rigoberto Lopez avait poignardé quatre sans-abri, dont deux mortellement, dans le métro de New York.

Lopez a été traduit en justice pour meurtre et tentative de meurtre lundi. Une plainte au tribunal a déclaré qu’il avait avoué les attaques.

Un message demandant un commentaire a été laissé à l’avocat de Lopez.

Lopez, 21 ans, qui souffrirait de maladie mentale, a été placé en garde à vue samedi soir à W. 186th St et Audubon Avenue à Washington Heights.

Une victime a été retrouvée morte dans une rame de métro dans le Queens vendredi soir avec plusieurs coups de couteau au cou et au torse, a annoncé la police.

Deux heures plus tard, une femme de 44 ans, Claudine Roberts, a été retrouvée poignardée à mort dans une voiture de métro du haut de Manhattan.

La police patrouille samedi dans le métro de la ligne A à destination d’Inwood à Manhattan après que le NYPD ait déployé plus d’agents après les coups de couteau

Son père, Winston Roberts, a déclaré au New York Post qu’elle luttait contre la maladie mentale depuis son adolescence.

Elle vivait dans un refuge après être récemment sortie d’un hôpital, mais elle s’est arrêtée chez lui mercredi seulement, a-t-il déclaré.

«J’aimais ma fille», dit-il. «J’ai essayé de faire de mon mieux pour elle.

Lopez est également inculpé dans deux autres attaques dans les stations de métro du haut de Manhattan tard vendredi et tôt samedi. Les victimes, les deux hommes, ont survécu.

Les autorités pensent que les quatre victimes étaient sans abri.

Les coupures au cours du week-end – en plus de la flambée des crimes violents dans toute la ville au cours de la pandémie de près d’un an – ont accru les inquiétudes quant à savoir si et quand la ville reviendra à la normale.

Les chiffres de la NYPD montrent que 1868 personnes ont été touchées par des coups de feu dans 1531 incidents de tir distincts l’année dernière, ce qui correspond aux totaux combinés pour 2018 et 2019, lorsque 1820 victimes et 1531 incidents de tir ont été enregistrés.

L’année dernière, le commissaire de police Dermot Shea a imputé la forte augmentation de la criminalité à New York aux nouvelles lois de réforme de la mise en liberté sous caution.

La MTA a également déclaré que les travailleurs du transport en commun faisaient face à une augmentation des menaces, du harcèlement et des agressions depuis que l’État a ordonné que le service de métro soit fermé pendant la nuit afin de désinfecter les trains.

En mai, la MTA a fermé le service de métro entre 1 h et 5 h du matin chaque nuit afin que les wagons puissent être complètement désinfectés.

Au cours des 116 ans d’histoire du métro de New York, il a interrompu le service de nuit à quelques reprises, y compris des événements météorologiques extrêmes ou des grèves de travailleurs.

Le service de nuit a également été brièvement suspendu à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001 dans le Lower Manhattan.

Les travailleurs du transport en commun disent que les gares vides les exposent à un plus grand risque.

La police est vue samedi dans la rame de métro de la ligne A à destination d’Inwood à la recherche du slasher du métro

Selon la MTA, cinq travailleurs du métro ont été agressés entre 1h et 5h du matin depuis l’entrée en vigueur de l’horaire abrégé au printemps dernier.

En comparaison, il n’y a eu que quatre attaques contre des employés entre ces heures entre mai 2019 et janvier 2020, lorsque les trains circulaient selon un horaire complet.

Mais les syndicats de travailleurs affirment que le nombre réel d’incidents dans lesquels les employés des transports en commun sont harcelés et menacés est plus élevé, bien qu’ils ne soient pas comptabilisés car ils n’atteignent pas le niveau d’une agression telle que définie par la loi de l’État.

Depuis août, la MTA a dénombré un total de près de 300 cas de harcèlement contre les travailleurs du transport en commun à toutes les heures de la journée.

Le MTA a déclaré lundi que les métros fonctionneraient pendant deux heures de plus chaque jour à partir de la fin du mois, et que l’arrêt nocturne du système pour le nettoyage serait réduit dans le cadre d’une réouverture progressive.

À partir de lundi, les métros fonctionneront jusqu’à 2 heures du matin, et repartiront à 4 heures du matin, la première extension des heures de fonctionnement depuis les arrêts ont été institués en mai de l’année dernière pour permettre des nettoyages pendant la pandémie.

« Nous avons déterminé qu’une fermeture de nuit raccourcie est un pas en avant approprié vers le retour du service 24 heures sur 24 », a déclaré Sarah Feinberg, présidente par intérim de New York City Transit, lors d’une conférence de presse avec le gouverneur Andrew Cuomo.

Les nettoyages qui s’étaient déroulés entre 1 h et 5 h du matin se poursuivront pendant la période d’arrêt raccourcie, a-t-elle déclaré.

«Nous sommes convaincus que nous pouvons maintenir le nettoyage et la désinfection que nous avons pu faire jusqu’à présent», a-t-elle déclaré.