Le New York City FC est déterminé à s’accrocher à l’attaquant Valentin « Taty » Castellanos, malgré une offre récente du club brésilien de Serie A Palmeiras, a déclaré une source du club à ESPN.

Rapports récents d’ESPN Brasil et Globoesporte.com a fixé l’offre de Palmeiras à 4 millions de dollars américains, et que dans le but de forcer le problème, Castellanos a déclaré à la direction de NYCFC qu’il ne voulait plus jouer pour l’équipe.

Mais les Bleus tiennent bon, d’autant plus que Castellanos est le seul attaquant en bonne santé de la liste, du moins jusqu’à ce que Heber, qui a subi une déchirure de l’ACL en septembre, revienne quelque temps cet été. Heber vient de rentrer du Brésil aux États-Unis il y a un peu plus d’une semaine pour poursuivre sa rééducation.

« Le NYCFC n’est pas surpris qu’il ait suscité beaucoup d’intérêt pour Taty cette fenêtre, mais il ne sera pas vendu », a déclaré la source à ESPN. « Ils le considèrent comme un joueur important pour l’équipe. Ils ont besoin de lui et veulent le garder. »

Castellanos a montré une amélioration constante depuis son prêt à New York au milieu de la campagne 2018. Après avoir marqué une fois au cours de cette saison et rendu le prêt permanent, Castellanos a compté 11 fois et ajouté sept passes en 2019, puis a marqué six fois avec trois passes au cours de la campagne 2020 écourtée par la pandémie. Castellanos a également pris un bon départ en 2021, marquant deux fois en deux matches. Son contrat avec le NYCFC expire en décembre 2022.

L’Argentin a commencé sa carrière professionnelle à l’Université du Chili en 2017 avant d’être prêté à la ville de Montevideo plus tard cette année-là. Il a ensuite marqué cinq buts en 23 matches de championnat et de coupe pour Montevideo.

Au niveau international, Castellanos a disputé six matches avec l’équipe argentine des moins de 23 ans.