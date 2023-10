Le NY Working Families Party nomme de nouveaux dirigeants alors qu’il cible les courses à la Chambre

« Nous connaissons tous les deux l’importance de l’organisation communautaire ; nous connaissons tous les deux l’importance du développement du leadership à la base », a déclaré Gripper dans une interview. « Mais nous connaissons aussi l’importance de la stratégie politique et des moments de mouvement. »

Le moment d’Archila et de Gripper survient alors que le parti, petit mais influent, s’est appuyé sur son identité de force de mobilisation progressiste. À New York, à Albany et à Washington, au milieu de la crise des migrants et de la guerre israélo-palestinienne naissante, le PAM affine son approche sur le moment de travailler contre les démocrates traditionnels et quand travailler avec eux.

Même s’il a aidé Hochul en novembre dernier – les votes du PAM constituant l’essentiel de sa marge de victoire contre le républicain Lee Zeldin – il s’est aidé lui-même. L’élection a aidé le parti à préserver son scrutin.

« Nous ne sommes absolument pas ici uniquement pour soutenir le Parti démocrate et le sortir de la crise une fois qu’il y arrivera », a déclaré Archila dans une interview. « Notre objectif est d’avoir des dirigeants progressistes qui s’identifient véritablement comme candidats du Working Family Party et dont les valeurs sont alignées dans des endroits clés. »

Le parti renforcera sa position de contrepoids aux démocrates modérés comme Hochul et le maire Eric Adams ainsi qu’aux républicains de Washington, ont déclaré les nouveaux dirigeants.

« Vous regardez le gouvernement fédéral, et il n’y a que le chaos », a déclaré Gripper. « Et New York a une responsabilité : nous pouvons jouer un rôle majeur dans la reconquête de la Chambre. »

Gripper est basé à Albany. Archila, basée à Brooklyn, était co-directeur exécutif du Centre pour la démocratie populaire et candidat au poste de lieutenant-gouverneur du PAM lors des primaires de l’année dernière.

Le Working Families Party cherche à accroître son influence avec un nouveau leadership et une concentration particulière sur les courses à la Chambre en 2024 à New York, qui seront déterminantes pour déterminer qui occupera la Chambre en 2024. | Jason DeCrow/AP Photo

Même si les grands objectifs du Working Families Party sont suffisamment clairs – accroître l’accessibilité au logement, plaider pour une garde d’enfants universelle, soutenir les migrants nouvellement arrivés et lutter contre le changement climatique – la manière de les atteindre fera l’objet d’une conversation à l’échelle du parti, ont déclaré Archila et Gripper.

Le processus commencera probablement par une tournée d’écoute des membres à travers l’État, a déclaré Gripper.

« L’une des choses qui sont belles au sujet du parti, c’est que nous disposons d’une démocratie interne très solide pour prendre chaque décision », a déclaré Archila.

Le New York Working Families Party a appris à choisir ses combats alors qu’il rebondit après des années où il était visé par l’extinction par le gouvernement de l’époque. Andrew Cuomo.

Il a augmenté son nombre de sections actives à 17 contre sept en 2019 et a promu les candidats progressistes au conseil municipal, à l’Assemblée législative de l’État et au Congrès – les membres attribuant les gains à Nnaemeka.

L’effusion de sang en Israël et à Gaza constitue un sujet de réflexion volontaire, ont reconnu les responsables du Working Families Party. Les Socialistes démocrates d’Amérique, situés plus à gauche du PAM sur l’échiquier politique, ont également constaté que les attaques au Moyen-Orient pourraient servir de point d’inflexion dans leur approche.

« En fait, il n’est pas nécessaire d’avoir autant de nuances pour défendre l’humanité de chaque Palestinien et de chaque citoyen israélien et appeler à la cessation du conflit », a déclaré Maurice Mitchell, directeur national du Working Families Party, dans une interview. . « Et ce que nous savons, c’est que la guerre est un instrument brutal qui résout rarement les conflits. »

Mitchell a déclaré qu’Archila et Gripper prenaient les rênes à une époque de besoin de « clarté morale », l’État partie marquant une nouvelle ère alors qu’il marquait le 25e anniversaire de sa fondation.

« Le Gouverneur Cuomo n’est plus là et nous sommes toujours debout », a déclaré Mitchell.

L’ancien gouverneur a cherché à détourner le soutien des syndicats du PAM, mais, a déclaré Mitchell, « le travail est dans l’ADN du parti, et le mouvement syndical continue de faire partie du parti ».

Shahana Hanif, membre du conseil municipal de New York et coprésidente du Progressive Caucus du corps législatif, a salué le leadership de ses compatriotes de couleur et a salué l’idée selon laquelle le PAM adopte sa position sur le flanc gauche.

« C’est le moment de s’organiser », a-t-elle déclaré dans une interview, ajoutant : « Le combat pour lequel nous devons constituer un bassin de dirigeants est le combat contre le fascisme. »

L’avocat public de la ville de New York, Jumaane Williams, qui s’est présenté contre Hochul lors de la primaire du poste de gouverneur de l’année dernière en tant que candidat soutenu par le PAM et était colistier d’Archila, a déclaré que les deux nouveaux coprésidents se complètent bien et sont préparés à relever les défis à venir.

« Le Working Families Party a été en avance sur de nombreuses questions », a déclaré Williams dans une interview. « Ils ont eu le courage d’être en avance sur leur temps et d’intégrer ces questions au grand public. Mais c’est très difficile parce qu’il faut faire ça tout en entretenant des relations avec des gens qui ne sont pas toujours là avec soi.

