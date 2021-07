Le NY Times s’est éteint après avoir suggéré que le drapeau américain représente désormais le conservatisme – RT USA News

Le New York Times a semblé céder l’un des signes les plus évidents de patriotisme – le drapeau américain – aux républicains, affirmant qu’il pourrait ne plus unir les gens car il est considéré comme un symbole de conservatisme.

« Aujourd’hui, hisser le drapeau à l’arrière d’une camionnette ou au-dessus d’une pelouse est de plus en plus considéré comme un indice, bien qu’imparfait, de l’affiliation politique d’une personne dans une nation profondément divisée », a déclaré le Times dans un article publié samedi, la veille de la fête de l’indépendance des États-Unis. L’article a poursuivi en disant que le drapeau est devenu « aliénant à certains », après avoir été adopté par les partisans de l’ancien président Donald Trump. « Et il a fait de la célébration du 4 juillet, des banderoles patriotiques et des gâteaux aux myrtilles et aux fraises disposés dans Old Glory, dans une autre fissure dans un pays qui ne semble plus aussi indivisible, sous un drapeau menaçant de s’effilocher. » Les conservateurs se sont précipités sur l’article pour admettre que leur camp possède désormais le patriotisme américain. « Convenu, » Le traditionaliste chrétien autoproclamé Theophilus Chilton a déclaré au Times sur Twitter. « Si vous aimez votre pays, vous êtes probablement à droite. » Convenu. Si vous aimez votre pays, vous êtes probablement à droite – Theophilus Chilton (@Theo_Chilton) 3 juillet 2021 Mike Hahn, ancien responsable des médias sociaux pour la campagne de Trump, a publié une version similaire de l’histoire : « Le New York Times admet apparemment que le GOP est le parti du drapeau américain. » Le consultant politique républicain Derek Ryan a fait valoir que le Times s’était trompé dans l’histoire, affirmant que de nombreux habitants de son quartier à prédominance démocrate arboraient des drapeaux américains. « Le New York Times doit arrêter de publier des ordures comme celle-ci », il ajouta. Je promène mes chiens en ce moment et je suis à l’intersection de deux rues. Je vois cinq maisons avec des drapeaux américains. Je vis dans un quartier républicain à 40% (si cela). Le NY Times doit arrêter de publier des ordures comme celle-ci. https://t.co/LhBmG29L5g – Derek Ryan (@longhornderek) 3 juillet 2021 The Daily Caller, un site d’information conservateur, a plaisanté, « Trump a brisé tout votre cerveau. » D’autres observateurs ont soutenu que le Times lui-même, ainsi que d’autres médias grand public, sont ce qui divise l’Amérique. « Pourquoi faites-vous ça en Amérique ? » a demandé le commentateur. « Vous êtes tous en train de le déchirer. » Votre déclaration est ce qui divise l’Amérique. Le New York Times et CNN/MSNBC divisent l’Amérique en essayant de dire quelque chose d’aussi ridicule que « si vous arborez le drapeau américain, vous êtes raciste » Pourquoi faites-vous cela à l’Amérique ? Vous le déchirez tous. https://t.co/Sr8pW5ratb – Taylor (@dannosmailbox) 3 juillet 2021 Les lignes de faille de l’Amérique sur l’agitation du drapeau sont antérieures à l’ascension politique de Trump. Les militants anti-guerre ont fait de la combustion des drapeaux un événement courant lors des manifestations contre la guerre du Vietnam. Ironiquement, la guerre s’est intensifiée sous la présidence du démocrate Lyndon Johnson et le contrôle total des démocrates sur les deux chambres du Congrès. Manifestations à genoux pendant le jeu du « Bannière étoilée » lors d’événements sportifs – une tactique décriée par les républicains et défendue par les démocrates – a commencé en 2016. Trump a capitalisé sur un tel symbolisme, déclarant que les brûleurs de drapeaux devraient perdre leur citoyenneté ou être emprisonnés et que les joueurs de la Ligue nationale de football qui s’agenouillent pendant l’hymne national devraient être suspendus sans salaire.



Le Times a cité un sondage YouGov qui montre des opinions politiquement divergentes sur le drapeau américain. L'enquête, qui a été publiée en mars, a montré que 95% des républicains sont fiers du drapeau, contre 64% des démocrates. Avec ses images de drapeaux sur des camionnettes et un panneau d'église faisant référence à la création de l'Amérique « sous Dieu, » l'article du Times a semblé attiser les divisions politiques. Certains observateurs ont suggéré que l'histoire pourrait en révéler plus sur le journal que les porte-drapeaux qu'elle dépeint. « Aujourd'hui, désigner des personnes pour avoir arboré le drapeau américain à l'arrière d'une camionnette ou au-dessus d'une pelouse est de plus en plus considéré comme un indice, bien qu'imparfait, de l'affiliation politique d'un journal dans une nation profondément divisée », a déclaré un commentateur, remaniant le verbiage du Times pour faire valoir son point de vue. Aujourd'hui, désigner des personnes pour avoir arboré le drapeau américain à l'arrière d'une camionnette ou sur une pelouse est de plus en plus considéré comme un indice, bien qu'imparfait, de l'affiliation politique d'un journal dans une nation profondément divisée. https://t.co/sMRPWYhaxt – TheRightWingM 🇺🇸 (@TheRightWingM) 3 juillet 2021