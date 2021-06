Le NY Times est TORCHE après avoir défendu un membre de la rédaction qui a déclaré qu’elle était dérangée de voir une camionnette avec des dizaines de drapeaux américains

Ce matin sur MSNBC, Mara Gay, membre du comité de rédaction du New York Times, a déclaré que voir des camionnettes avec des drapeaux Trump et des « dizaines de drapeaux américains » la dérangeait vraiment :

Voici la citation :

« J’étais à Long Island ce week-end, pour rendre visite à un ami très cher, et j’étais vraiment dérangé. J’ai vu, vous savez, des dizaines et des dizaines de camionnettes avec des jurons contre Joe Biden à l’arrière, des drapeaux Trump, et dans certains cas, juste des dizaines de drapeaux américains, ce qui est aussi juste dérangeant, car essentiellement le message était clair, c’était : ‘C’est mon pays. Ce n’est pas votre pays.

Cela a duré toute la journée et je n’y suis pas encore parvenu. Mais maintenant, je vois que la réponse aux commentaires de Gay a été si écrasante, que le New York Times a en fait publié un tweet affirmant que les commentaires de Gay sont sortis de leur contexte et qu’elle est victime des attaques de « mauvaise foi » :

Les commentaires de Mara Gay, membre du comité de rédaction du New York Times sur MSNBC, ont été irresponsablement sortis de leur contexte. Son argument était que Trump et beaucoup de ses partisans ont politisé le drapeau américain. Les attaques contre elle aujourd’hui sont mal informées et fondées sur la mauvaise foi. – Communications NYTimes (@NYTimesPR) 8 juin 2021

Cette défense ne s’est pas bien passée sur Twitter :

Tournez-vous – nous l’avons entendue haut et fort. – Megyn Kelly (@megynkelly) 8 juin 2021

Elle est perturbée en voyant des drapeaux américains. Qu’est-ce qui a été exactement sorti de son contexte ? Le mot « Américain » ? Ou le mot « drapeaux » ? Ballon d’air. https://t.co/ZQ3gu7EKbm – Laura Ingraham (@IngrahamAngle) 9 juin 2021

Ce n’est littéralement pas ce qu’elle a dit. Nous avons tous vu la vidéo. https://t.co/Fmc2d0A9Ke – Appel quotidien (@DailyCaller) 8 juin 2021

Intéressant, étant donné que ce n’est pas ce qu’elle a dit. https://t.co/DvXr8R70Mc – le tsar Becket Adams (@BecketAdams) 8 juin 2021

Euh hein. https://t.co/KQwiapa4wj – Nathan Wurtzel (@NathanWurtzel) 9 juin 2021

MDR Ce mensonge audacieux du NYT + le black-out quasi universel des journalistes MSM à propos de Hunter Biden utilisant le mot n à plusieurs reprises, sont à la fois emblématiques de la façon dont les médias de gauche encercleront toujours les wagons pour protéger les leurs et ceux avec lesquels ils sont d’accord politiquement. https://t.co/qElUrF0v5t – Andrew Surabian (@Surabees) 8 juin 2021

Elle déteste le drapeau américain PARCE QUE TRUMP L’AIME ! Merci, New York Times. J’avais besoin de cette précision. https://t.co/Xo5kr9fiWT – Derek (@SuitableAlias) 9 juin 2021

Pour rappel, Mara Gay est le génie des mathématiques qui pensait que Bloomberg pourrait donner à chaque Américain un million de dollars sur le montant qu’il a dépensé pour sa campagne principale, qui était de 500 millions de dollars. On dirait que peu de choses ont changé…