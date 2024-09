Le NWS met en garde contre des inondations potentiellement « majeures à catastrophiques » à l’approche d’Hélène

Les jours d’alerte météorologique commencent mercredi soir et se poursuivent jusqu’à vendredi en raison d’un risque d’inondation important et rare.

Le service météorologique national de Greenville-Spartanburg a déclaré lors de sa discussion sur les prévisions de mercredi que « le risque d’inondations majeures à catastrophiques sur certaines parties de notre zone de prévision semble plus probable ».

Des pluies torrentielles commencent à s’étendre sur le WNC et le Upstate mercredi après-midi et soir, devant un front froid. Les précipitations seront renforcées par cette activité grâce à un flux de sud-est poussant de l’air chaud et humide sur nos pentes de montagne.

Des pluies de plusieurs pouces sont probables sur certaines parties de la région, en particulier sur l’escarpement de Blue Ridge, jusqu’à jeudi matin.

La pluie continuera de tomber toute la journée de jeudi. Les précipitations reprendront dans la nuit de jeudi à vendredi matin grâce à l’approche d’Hélène.

La trajectoire actuelle de la tempête emmène la tempête affaiblie à l’ouest des Carolines occidentales, nous plaçant dans ce fort flux du sud-est, qui maximisera à nouveau les taux de précipitations jusqu’à jeudi soir et vendredi matin.

Certaines parties des montagnes pourraient recevoir entre 15 et 20 pouces de précipitations au total jusqu’à vendredi après-midi. La région devrait connaître des précipitations généralisées de 8 à 12 pouces.

Le risque est très élevé d’inondations soudaines, de crues fluviales et de glissements de terrain. Une veille de crue est en vigueur jusqu’à vendredi après-midi.

De ce côté de la trajectoire de la tempête, il existe également une menace de tornades de jeudi soir à vendredi matin.

Les vents seront également plus forts dans la région de jeudi soir à vendredi après-midi. Une veille de tempête tropicale a été émise pour toute la région, car des vents de force tempête tropicale de 35 à 60 MPH sont possibles au cours des prochaines 48 heures.

Les conditions s’amélioreront vendredi soir et pendant le week-end.