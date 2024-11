Avec 6 pouces de pluie possibles au cours du week-end, le National Weather Service a placé Wichita Falls et certaines parties du nord du Texas sous surveillance d’inondation.

La surveillance sera en vigueur du samedi matin au lundi après-midi.

Le service météorologique a averti que des inondations provoquées par des précipitations excessives sont possibles.

« Plusieurs séries d’averses et d’orages sont attendues… avec des précipitations totales généralisées de trois à sept pouces probablement avec des quantités localement plus élevées possibles », selon le NWS.

Le National Weather Service a placé Wichita Falls et certaines parties du nord du Texas sous surveillance contre les inondations ce week-end.

Wichita Falls est incluse dans une zone où des quantités élevées sont possibles.

Le NWS a déclaré que plusieurs séries d’orages sont attendues, les fortes pluies et les inondations constituant le principal risque. Les tempêtes les plus intenses pourraient également produire de grosses grêles et des rafales de vent destructrices.

Plus: Les lacs tombent, mais la pluie peut aussi

Plus: Cafards, eau stagnante, pas de savon : dernières inspections des restaurants de Wichita Falls

Cet article a été initialement publié sur Wichita Falls Times Record News : Le NWS émet une surveillance des inondations pour Wichita Falls