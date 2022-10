Le numéro un russe s’assure une place dans des finales prestigieuses

La place de Daria Kasatkina à la finale WTA à Fort Worth a été confirmée

La numéro un russe du tennis féminin Daria Kasatkina s’est vu garantir une place à la finale WTA à gros budget après que les résultats se soient déroulés jeudi.

Kasatkina, 25 ans, fera sa première apparition dans la finale de la saison qui se déroule à Fort Worth, au Texas, du 31 octobre au 7 novembre.

La place de la Russe parmi les huit qualifiés en simple a été confirmée lorsque Victoria Azarenka, de Biélorussie, a battu Madison Keys à l’Open de Guadalajara à Akron au Mexique, mettant fin aux chances de Keys d’atteindre la pièce maîtresse de la fin de la saison.

Le résultat signifie que la numéro 11 mondiale Kasatkina et la numéro quatre mondiale biélorusse Aryna Sabalenka ont toutes deux obtenu des places pour les finales WTA, où un total de 5 millions de dollars en prix sera offert.

Kasatkina a perdu son match à l’Open Akron de Guadalajara contre sa compatriote Anna Kalinskaya en trois sets jeudi, mais la défaite n’était pas pertinente dans le contexte de sa tentative d’atteindre la finale WTA.

Kasatkina a gagné sa place parmi les huit prétendants avec une solide saison dans l’ensemble, qui l’a vue remporter des titres au WTA 500 Mubadala Silicon Valley Classic à San Jose et aux Championnats WTA 250 Banque Nationale de Granby.

La star née à Tolyatti a également réalisé le meilleur parcours en carrière du Grand Chelem jusqu’aux demi-finales de l’Open de France en juin, avant de perdre face à l’éventuel vainqueur Iga Swiatek.

Kasatkina et Sabalenka ont rejoint la numéro un mondiale Swiatek, Ons Jabeur, Jessica Pegula, Coco Gauff et Caroline Garcia en tant que qualifiées pour le tirage au sort des simples de la finale WTA, avec une seule place de plus à gagner.

La dernière place pourrait être capturée par une autre Russe, la numéro 12 mondiale Veronika Kudermetova, bien qu’elle fasse face à un test sévère en quart de finale contre la numéro six mondiale grecque Maria Sakkari à l’Open Akron de Guadalajara vendredi.

Le vainqueur de ce match assurera la place finale pour Fort Worth.