Le numéro un russe en marche à l’Open d’Australie

Andrey Rublev est au quatrième tour après sa victoire sur le Britannique Dan Evans

Le Russe Andrey Rublev a entamé la deuxième semaine de l’Open d’Australie avec une performance percutante pour vaincre le Britannique Dan Evans lors de leur rencontre de troisième tour samedi.

Rublev, cinquième tête de série, a surclassé Evans en deux sets, remportant 6-4 6-2 6-3 à Margaret Court Arena. Soulignant la domination de Rublev, il a remporté 60 gagnants pendant le concours contre 20 de la tête de série britannique numéro 25. Le Russe a cassé le service de son rival à quatre reprises, repoussant quatre balles de break sur son propre service.

Rublev, qui a dépassé Daniil Medvedev en tant que joueur russe le mieux classé avant le tournoi de Melbourne, affrontera ensuite la neuvième tête de série danoise Holger Rune au quatrième tour. Rune a surmonté une peur des blessures pour vaincre le Français Ugo Humbert lors de leur match de troisième tour samedi.

Rublev, 25 ans, vise à atteindre un septième quart de finale lors d’un Grand Chelem, et ce qui serait son deuxième en trois ans à Melbourne. Cependant, il n’a pas encore atteint les demi-finales d’un majeur et visera enfin à briser ce hoodoo cette année.

Surtout, Rublev retrouve la forme après un début décevant en 2023 qui l’a vu quitter deux tournois d’échauffement à Adélaïde au premier tour.

“Au début de la saison, j’ai perdu un peu confiance en moi avec ces défaites, mais maintenant je joue du bon tennis”, a déclaré Rublev après avoir quitté Evans. “Après le premier set, je me sentais vraiment en confiance et je savais que je pouvais jouer mieux, plus vite et qu’il n’était pas à l’aise avec ça, alors j’ai essayé de jouer encore plus agressif.”

Ailleurs dans le tableau masculin à Melbourne, la Russie est représentée sous la forme de Karen Khachanov, qui affrontera le Japonais Yoshihito Nishioka au quatrième tour dimanche. Le double finaliste de l’Open d’Australie, Medvedev, a vu ses espoirs se terminer au tournoi cette année lorsqu’il a subi une sortie choc au troisième tour face à l’Américain Sebastian Korda en deux sets vendredi.