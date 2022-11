Le numéro un russe du tennis progresse dans les finales WTA

Daria Kasatkina a battu Coco Gauff à Fort Worth, Texas, jeudi

La numéro un russe du tennis féminin Daria Kasatkina a célébré jeudi l’une des plus grandes victoires de sa carrière lors de la finale de la WTA à Fort Worth, au Texas, en battant la finaliste de l’Open de France 2022, Coco Gauff.

La tête de série numéro huit de la compétition a battu la tête de série numéro quatre en deux sets par un score de 7-6 (6), 6-3 dans le tournoi à la ronde Tracy Austin Group. Si elle gagne contre Caroline Garcia samedi, elle peut se qualifier pour les demi-finales.

“C’était dur” Kasatkina a commenté l’après-match. “J’étais nerveux au début… Avec le rythme du match, les nerfs disparaissent un peu et commencent à aller mieux. Je suis donc très heureux d’être au prochain tour, toujours en vie.

Kasatkina a joué un match bien rangé contre Gauff en frappant 14 gagnants pour correspondre à 14 fautes directes. Semblant certaine de perdre le premier set alors qu’elle menait 4-1, elle est revenue à 6-5 et a forcé un tie-break dans lequel elle a finalement prévalu, malgré un retard de 3-0.

Avec un élan de son côté dans le deuxième set, Kasatkina a gagné 6-3 pour assurer sa troisième victoire en carrière contre Gauff. C’était aussi sa 25e victoire sur dur en 2022, sa plus haute à ce jour.

Dasha le fait !@DKasatkina retient Gauff pour sa première victoire en finale WTA 👏#WTAFinals pic.twitter.com/JP20DpIGpk — Finales WTA (@WTAFinals) 4 novembre 2022

Gagner le premier set semble être la clé de la victoire pour Kasatkina, qui a une fiche de 29-0 cette année après l’avoir fait. Se remettant d’une défaite contre la numéro un mondiale Iga Swiatek mardi, elle a fait l’éloge du format des finales WTA et attendait avec impatience le match de Garcia.

“C’est exactement ce à quoi nous sommes confrontés chaque semaine”, Kasatkina a déclaré, interrogé sur le match Garcia. « Si tu gagnes, tu avances, si tu perds, tu rentres chez toi… Alors ça va être amusant. Le dernier tournoi de la saison pour moi et face à ce genre de situation.

“Normalement, si vous perdez, vous vous dites simplement” OK, le tournoi est terminé “, je fais mes valises et je vais à l’aéroport”, ajouté Kasatkina. «Ici, c’est complètement différent. J’ai dû me pousser pour m’entraîner le lendemain comme si de rien n’était et me préparer pour le prochain match.

« C’était intéressant. Je me sentais inhabituel, disons, mais plutôt content de la façon dont j’ai géré la situation, ce qui était assez nouveau pour moi. a déclaré le numéro huit mondial, en ce qui concerne le rebond après la défaite de Swiatek.