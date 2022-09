Le numéro un russe “accepte” l’interdiction des équipes nationales

La star du tennis Daria Kasatkina a également évoqué la perspective de changer de nationalité

La numéro un russe du tennis féminin Daria Kasatkina a déclaré qu’elle était dans une certaine mesure d’accord avec les sanctions sportives imposées à la Russie et qu’elle envisagerait de changer de nationalité si cela signifiait pouvoir poursuivre sa carrière.

Les athlètes et les équipes russes sont actuellement interdits de nombreux sports après que les fédérations ont suivi une recommandation du Comité international olympique (CIO) de prononcer la sanction en réponse au conflit militaire en Ukraine.

S’adressant à la chaîne YouTube “Caution : Sobchak”, Kasatkina, qui s’est récemment retirée de l’US Open au premier tour, a déclaré qu’elle “Tout à fait” est d’accord avec l’interdiction des équipes et “probablement toutes les structures qui sont soutenues par des financements de l’Etat.”

“Je ne suis pas tout à fait d’accord avec l’interdiction d’individus comme nous – je parle, par exemple, pour moi-même, [fellow tennis players] Andrey Rublev, Karen Khachanov, Nastya Pavlyuchenkova. Plus précisément, avec nous, je ne pense pas que ce soit bien”, Kasatkina a souligné.

Les joueurs de tennis russes et biélorusses sont actuellement autorisés à participer aux circuits ATP et WTA en tant que neutres, bien qu’ils soient interdits des événements par équipe et aient été exclus du Grand Chelem à Wimbledon en juin et juillet.

Kasatkina, 25 ans, a déclaré qu’elle pouvait comprendre la décision du All England Lawn Tennis Club (AELTC) d’interdire les Russes et les Biélorusses, mais qu’elle n’était pas nécessairement d’accord.

“Parce que – si vous prenez chaque cas individuellement – je ne pense pas que nous tombions dedans. Avec les équipes nationales, bien sûr, c’est différent, ici je suis d’accord.” a déclaré Kasatkina, qui a récemment fait la une des journaux pour avoir fait son coming-out gay.

Sur la même chaîne, Kasatkina a exprimé sa crainte qu’elle ne “ne plus pouvoir concourir sous le drapeau russe” parce que les pouvoirs en place seront simplement “ne pas nous le rendre.”

“C’est triste,” se lamenta Kasatkina. “Triste parce que mon propre pays m’a enlevé le rêve qui m’animait quand j’étais très jeune. Je n’ai rien fait pour que ce rêve m’enlève.

“Par exemple, Roland-Garros [in France] est le seul tournoi du Grand Chelem où, lorsque vous gagnez, vous vous levez et tenez la coupe, puis ils lèvent le drapeau de votre pays et jouent l’hymne. C’est le seul tournoi de tennis, à l’exception des Jeux Olympiques, où il y a une telle tradition”, fit-elle remarquer.

“Je me souviens quand j’étais petite et que c’était mon rêve d’être aux côtés du trophée de Roland-Garros et de voir le drapeau de mon pays s’élever.

“À mon avis, en allant à l’école, j’ai étudié l’hymne de la Fédération de Russie, que je ne pourrai jamais chanter. C’est pourquoi je ne peux pas me qualifier de non-patriote, car j’aime mon pays, j’ai appris l’hymne national de mon pays.

“Mon objectif principal quand j’étais petit était de me tenir debout avec la coupe, de regarder le drapeau de mon pays se lever et de chanter l’hymne national. Ce rêve m’a été enlevé. Je ne pourrai plus jamais le refaire.” ajouté Kasatkina.

Kasatkina a également déclaré qu’elle serait prête à changer de nationalité si nécessaire pour poursuivre sa carrière sportive.

“Pour le moment, je suis citoyen russe. Et quoi qu’il arrive, je suis fier d’être russe et ce sera comme ça. Si ma carrière en dépend, alors le choix est évident. Je veux continuer à jouer au tennis. . Pour moi, c’est la priorité numéro un. Et je joue pour moi-même”, Kasatkina a souligné.

“Avant, je pouvais facilement obtenir la citoyenneté d’un autre pays en tant qu’athlète de haut niveau”, fit remarquer Kastkina.

“Maintenant, la situation est instable, personne ne veut ajouter de l’huile sur le feu.”

Quant au pays dont elle aimerait obtenir la nationalité, Kastkina a précisé que la Suisse était un pays qui “semble très stable.”

