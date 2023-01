Le numéro un mondial se retire de l’Open d’Australie

Carlos Alcaraz ne concourra pas à Melbourne plus tard ce mois-ci

L’Open d’Australie sera privé du numéro un mondial masculin cette année après que l’Espagnol Carlos Alcaraz a annoncé qu’il serait contraint de manquer le tournoi en raison d’une blessure.

Alcaraz, 19 ans, a confirmé la nouvelle aux fans dans une déclaration sur les réseaux sociaux samedi, un peu plus d’une semaine avant le début du tableau principal du tournoi à Melbourne Park le 16 janvier.

“Quand j’étais à mon meilleur en pré-saison, j’ai contracté une blessure à cause d’un mouvement fortuit et contre nature à l’entraînement,” Alcaraz a écrit sur Twitter. « Cette fois, c’est le muscle semi-membraneux de ma jambe droite.

“J’ai travaillé si dur pour atteindre mon meilleur niveau pour l’Australie mais malheureusement je ne pourrai pas jouer. C’est dur, mais je dois être optimiste, récupérer et regarder vers l’avant. Nous vous verrons à l’Open d’Australie en 2024. »

Alcaraz manquera également l’événement Kooyong Tennis Classic à Melbourne, dans lequel il avait prévu de participer à l’échauffement de l’Open d’Australie. Son absence lors du Grand Chelem d’ouverture de l’année signifie que son compatriote Rafael Nadal est sur le point de devenir la tête de série du tournoi.

Alcaraz est monté à la première place mondiale après avoir remporté un premier titre du Grand Chelem à l’US Open en septembre. Il est devenu le plus jeune joueur à réaliser cet exploit depuis l’introduction du classement ATP en 1973.

Cependant, Alcaraz a subi une blessure jusqu’en 2022 après s’être retiré des quarts de finale du Masters de Paris avec une déchirure abdominale en novembre, puis avoir raté les finales ATP de fin de saison à Turin.

Les organisateurs de l’Open d’Australie ont réagi à l’annonce de son retrait en répondant sur les réseaux sociaux : “Nous sommes désolés de ne pas vous voir cette année @carlosalcaraz En vous souhaitant un prompt rétablissement. A bientôt de retour sur le court.

Nadal, 36 ans, participera au tirage au sort masculin à Melbourne en tant que champion en titre, après avoir battu le Russe Daniil Medvedev lors d’une épopée en cinq sets lors de la finale de l’an dernier. Novak Djokovic, neuf fois vainqueur du tournoi, sera de retour pour disputer le titre après sa tristement célèbre expulsion il y a 12 mois consécutifs en raison de son statut vaccinal.

Djokovic, 35 ans, a vu son interdiction de visa de trois ans annulée par le gouvernement australien et est déjà de retour dans le pays et participe à l’International d’Adélaïde, où il affrontera Medvedev en demi-finale samedi. Le double finaliste de l’Open d’Australie, Medvedev, 26 ans, devrait être le Russe le mieux classé du tirage au sort et participera à l’événement en tant que numéro sept mondial.

