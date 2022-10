Le numéro un mondial désolé après que les fans aient critiqué la tactique “embarrassante” (VIDEO)

Iga Swiatek a été accusée d’avoir déployé un geste antisportif lors de sa victoire sur Donna Vekic

La numéro un mondiale féminine Iga Swiatek a été forcée de s’excuser auprès de sa rivale battue Donna Vekic après avoir utilisé un stratagème que certains fans ont qualifié d’inacceptable alors que la Polonaise a remporté l’Open de San Diego dimanche.

Swiatek, 21 ans, a consolidé son statut de dirigeante actuelle incontestée du tennis féminin avec une victoire 6-3 3-6 6-0 contre la Croate Vekic en Californie, remportant un huitième titre WTA de la saison.

La tête de série Swiatek a été obligée de travailler plus dur contre le Vekic non classé que beaucoup ne l’avaient peut-être prévu, le Croate prenant le deuxième set avant de s’effondrer dans le troisième.

Alors que les fans ont salué Swiatek après son dernier titre, certains ont contesté une tactique qu’elle a utilisée face à un point de rupture dans le sixième jeu du deuxième set.

Se retrouvant au filet après s’être précipitée pour renvoyer un tir net de Vekic, Swiatek a jeté ses bras dans le but de repousser son adversaire.

Iga a encore fait la chose.. pic.twitter.com/90MNUYZKDD – Kyra (@atpwtathottie) 17 octobre 2022

Vekic a ensuite remporté le point avec un revers croisé, l’aidant à ouvrir une avance de 4-2 avant de voir le set.

Swiatek est revenu dans le set décisif pour sceller le match, célébrant avec style en espérant sur une planche de surf, en accord avec les vibrations californiennes du tournoi.

Mais certains fans étaient toujours en colère contre son utilisation d’une tactique qu’ils qualifiaient d’inconvenante.

“Écoutez, j’aime Iga, mais agiter vos bras pour distraire vos adversaires pendant qu’ils frappent, c’est merdique et elle continue de le faire”, a écrit la journaliste de tennis Caitlin Thompson.

Je suis fan d’Iga mais ce geste de la main qu’elle fait au filet n’est pas ça. #SanDiegoOpen #Igaswiatek #DonnaVekic pic.twitter.com/KaC62PrJsB — Litty (@Profesionalvibe) 17 octobre 2022

D’autres ont noté qu’il n’était pas la première fois Swiatek avait utilisé des bouffonneries de distraction sur le court.

“Je suis fan d’Iga mais ce geste de la main qu’elle fait au filet, ce n’est pas ça”, a déclaré un autre utilisateur des médias sociaux.

“Ce n’est techniquement pas un obstacle, mais je n’aime vraiment pas la main agitant le filet pour distraire l’adversaire”, a écrit un autre fan.

“J’aime Iga, mais plus elle fait ça, plus ça me dégoûte d’elle.”

Un autre observateur a ajouté : “Iga est le joueur numéro un au monde. Elle devrait être bien au-dessus de agiter ses bras vers le filet pour essayer de distraire son adversaire.

“Elle le faisait trop souvent pour que ce soit autre chose que de la stratégie.”

Un fan de tennis a carrément décrit le stratagème comme “gênant,” dire à Swiatek : “Tu es le meilleur joueur du monde, tu n’as pas besoin de faire tout ça.”

La star polonaise a semblé assez timide pour mentionner l’incident dans son propre message sur les réseaux sociaux célébrant sa victoire.

🏄‍♀️C’est le meilleur prix/trophée de tous les temps ! Merci San Diego pour une semaine incroyable (nuageuse?) Et cette ambiance unique. Je me plais beaucoup ici.

Et félicitations @DonnaVekic pour votre course incroyable! Et désolé d’avoir agité la main vers le filet. pic.twitter.com/SLwGiVM4zr — Iga Świątek (@iga_swiatek) 17 octobre 2022

“C’est le meilleur prix / trophée de tous les temps!” a écrit Swiatek alors qu’elle partageait une photo d’elle posant sur une planche de surf.

“Merci San Diego pour une semaine (nuageuse) incroyable et cette ambiance unique. Je me plais beaucoup ici. Et félicitations @DonnaVekic pour votre course incroyable ! Et désolé d’avoir agité la main vers le filet.

Le titre du triple vainqueur du Grand Chelem a accru la mainmise de Swiatek au sommet du classement WTA.

La Polonaise est loin devant ses rivales après avoir amassé 10 835 points – plus du double du nombre d’Ons Jabeur, deuxième, qui a 4 555 points.

Swiatek sera la grande favorite pour couronner la saison avec un autre titre lors de la finale WTA à Fort Worth au Texas, qui débutera à la fin du mois.