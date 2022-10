Le numéro phare d’octobre de Vox explore l’avenir du changement climatique

Pour le numéro d’octobre du Highlight, Vox examine les solutions futures potentielles pour atténuer l’impact multidimensionnel du changement climatique en réimaginant d’anciens concepts et des technologies dépassées autour de problèmes allant des crises de santé publique à la consommation alimentaire, etc. Les reporters de Vox relèvent le défi de repenser les outils dont nous disposons déjà, qu’il s’agisse de la viande que nous consommons, des espaces de bureau dans lesquels nous ne sommes pas retournés ou des batteries qui alimentent la révolution des véhicules électriques.

“Nous avons imaginé cela comme une expérience de pensée : quels sont les modes de vie dépassés qui changent en ce moment ou qui doivent commencer à changer, afin que nous puissions tous avoir un avenir meilleur ? Les histoires que nous racontons dans ce numéro couvrent une gamme de sujets qui peuvent sembler disparates à première vue : « qu’est-ce que la quête pour améliorer la qualité de l’air dans les bâtiments a à voir avec la recherche d’un moyen de recycler les batteries au lithium ? Mais ces questions sont fondamentales pour la santé des humains et de notre planète – nous voulions donc creuser dans des solutions émergentes pour ces défis complexes », explique la directrice éditoriale Samantha Oltman.

Les contributeurs au numéro comprennent Karen Landman sur la façon dont nos espaces intérieurs ne sont pas toujours conçus en pensant à notre santé ; Kenny Torrella sur la façon dont le la consommation de viande est une catastrophe environnementale et éthique aux conséquences énormes ; Neel Dhanesha sur le potentiel gaspillé des dépotoirs ; Rani Molla sur ce qu’il adviendra de l’espace de bureau dont nous n’avons plus besoin ? ; Rebecca Heilweil sur les constructeurs anciens qui apprennent l’importance de la transition vers le véhicule électrique ; et Rebecca Leber pourquoi nous devrions recycler les batteries pour leurs pièces.

The Highlight, en partenariat avec Apple News, est une maison dédiée aux fonctionnalités de signature, aux essais et aux explications qui aident notre public à aller au-delà des gros titres du jour pour aborder les grandes idées et les problèmes qui changent notre présent et influencent notre avenir.