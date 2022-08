Le numéro phare d’août de Vox explore l’état de l’amitié américaine moderne

Pour le numéro d’août, Highlight by Vox s’est associé à Even Better, la section de journalisme de service récemment lancée par le réseau et axée sur la fourniture aux lecteurs d’informations approfondies et de conseils pratiques. En collaboration, ils examinent l’état de l’amitié américaine à travers des interviews, des instantanés opportuns, des pièces de service, etc. L’amitié, un fondement sous-reconnu de la vie américaine, a discrètement décliné au cours des 30 dernières années. L’année dernière, l’American Perspectives Survey a rapporté que 12 % des Américains disent maintenant qu’ils n’ont pas d’amitiés proches, contre 3 % en 1990. Les raisons à cela sont multiples. Les Américains sont plus mobiles, se déplaçant souvent pour des carrières et travaillant plus d’heures. La parentalité a radicalement changé, exigeant plus de temps et de ressources des adultes. Covid a encore fracturé les relations : près de 50 % des Américains ont déclaré avoir perdu le contact avec leurs amis pendant la pandémie persistante.

Vox explore comment nous nous considérons comme des amis et ce dont nous avons besoin des autres au milieu des énormes changements dans notre accès aux médias sociaux, aux modèles de migration et à d’autres changements culturels.

Les contributeurs au numéro comprennent Marin Cogan, Alex Abad Santoset Lauren Katz sur pourquoi l’amitié est différente de toute autre relation que nous avons ; Allie Volpé sur les choses à considérer lors de la fin d’une amitié; Alissa Wilkinson sur la puissance politique radicale de l’amitié ; Rebecca Jennings sur la façon de bavarder quand vous détestez les bavardages ; Eliza Brooke avec le guide d’un introverti pour vraiment profiter d’une fête ; et Muizz Aktar sur la façon dont l’urbanisme a détruit l’amitié américaine.

The Highlight, en partenariat avec Apple News, est une maison dédiée aux fonctionnalités de signature, aux essais et aux explications qui aident notre public à aller au-delà des gros titres du jour pour aborder les grandes idées et les problèmes qui changent notre présent et influencent notre avenir.