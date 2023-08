Le numéro d’équilibriste de l’Australie : travailler à Sam Kerr sans perturber la chimie

Laken Litman Analyste de football universitaire et de soccer

BRISBANE, Australie – Tony Gustavsson fera-t-il des cauchemars à propos de la sélection d’un onze de départ ?

C’était la question posée à l’entraîneur australien ici jeudi en prévision du choc des quarts de finale de la Coupe du monde de samedi entre son équipe et la France (3 h HE sur FOX et l’application FOX Sports). Au cours de leurs deux derniers matchs – des victoires décisives contre le Canada et le Danemark – les Matildas ont pris un rythme gagnant et semblent cohérents tant sur le plan technique que tactique.

Et maintenant, la superstar Sam Kerr est de retour d’une blessure au mollet qui l’a tenue hors de la phase de groupes. Alors, comment l’attaquant de renommée mondiale sera-t-il ajouté au giron? Comment Gustavsson va-t-il ajuster sa formule pour accueillir sa superstar et ne pas perturber le flux ?

« En fait, je pense qu’il dort probablement mieux », a déclaré jeudi la milieu de terrain Emily van Egmond. « Pour lui, ce n’est pas du tout un cauchemar. C’est un rêve devenu réalité, honnêtement. Et nous bourdons tous pour elle. Nous bourdons pour l’équipe. »

Kerr, l’attaquante de 29 ans, a fait son retour très attendu sur le terrain en huitièmes de finale, où elle a joué 10 minutes, a fait six touches et a eu une tentative de tir qui a provoqué la présence de près de 80 000 fans vêtus de jaune. perdre la tête.

L’Australie est-elle un candidat sérieux à la Coupe du monde avec le retour de Sam Kerr ? | SOTU

Les Matildas, pas encore complètement chargées, se sont cependant rendues aussi loin sans quelques minutes de Kerr et se sont avérées encore assez dangereuses.

Mais tout cela est sur le point de changer avec la disponibilité de Kerr. Elle pense être « un énorme coup de pouce », a déclaré van Egmond, lors de ces huit dernières confrontations contre un uber confiant Les Bleues équipe qui vient de remporter une victoire 4-0 contre le Maroc.

L’Australie, pays hôte, tente de se qualifier pour sa toute première apparition en demi-finale de Coupe du monde, n’ayant jamais dépassé ce stade lors des tournois précédents. La France, quant à elle, espère venger ce qui s’est passé il y a quatre ans lorsque le pays hôte de l’époque a perdu contre les États-Unis en quart de finale dramatique.

Kerr aura quelque chose à dire sur tout cela, bien qu’il soit nécessaire de souligner que depuis qu’elle est partie, d’autres se sont intensifiés et ont joué. Van Egmond est passé du milieu de terrain à la ligne avant et a obtenu une passe décisive sur le but de Hayley Raso lors du dernier match. On en a demandé plus à Mary Fowler, 20 ans, une étoile montante qui a obtenu la passe décisive sur le but de Caitlin Foord contre le Danemark. Elle a été impitoyable dans l’attaque et a joué un rôle important en ce qui concerne la liaison avec le milieu de terrain.

En quatre matches, l’Australie a marqué neuf buts et trois clean sheets.

« Je savais qu’ils pouvaient le faire sans moi », a déclaré Kerr aux journalistes après avoir battu le Danemark.

Maintenant, ils n’auront plus à le faire, mais il faudra certainement plus que Kerr pour battre une équipe en forme comme la France. Les Bleues promettent d’être l’attaque la plus puissante que les Matildas aient vue lors de ce tournoi – ils ont marqué trois buts en 23 minutes lors de leur victoire contre le Maroc, par exemple.

« Une équipe ne peut pas réussir si vous ne comptez que sur un seul joueur », a déclaré Gustavsson après le match contre le Danemark. « Et je ne dis pas cela par manque de respect pour Sam parce que vous savez à quel point j’aime travailler avec Sam et à quel point je dis qu’elle est la meilleure attaquante du monde.

« Mais je pense que Sam revenant maintenant pourrait être une bonne chose dans le sens où nous n’avons pas à la regarder prendre le relais et avoir tout sur ses épaules. C’est un effort d’équipe et un tournoi d’équipe et c’est la cerise sur le gâteau , comme si c’était ce petit plus [to have her back]. Donc, dans ce sens, je pense que c’est un bonus pour nous. »

Kerr commencera-t-il? Cela dépendra du personnel médical. Elle a demandé aux entraîneurs si elle pouvait courir un peu plus après le match contre le Danemark, mais on lui a répondu que non. Gustavsson jouera-t-il lentement et augmentera-t-il ses minutes, de la même manière que l’entraîneur américain Vlatko Andonovski l’a fait avec une Rose Lavelle précédemment blessée ? Le temps nous le dira.

Quoi qu’il en soit, elle jouera contre la France – van Egmond a déclaré jeudi que Kerr était à l’entraînement et « de bonne humeur ». Et Gustavsson aura la responsabilité de trouver comment insuffler son talent unique dans une équipe qui a cliqué sur le terrain sans lui.

« J’ai plus de 11 joueurs qui méritent de commencer », a déclaré Gustavsson.

Quelle que soit la décision prise, les Matildas ont hâte de remettre leur capitaine sur le terrain.

« Sam est le meilleur attaquant du monde », a déclaré van Egmond. « Il n’y a pas d’autre façon de voir les choses que ça. »

Laken Litman couvre le football universitaire, le basketball universitaire et le football pour FOX Sports. Elle a précédemment écrit pour Sports Illustrated, USA Today et The Indianapolis Star. Elle est l’auteur de « Strong Like a Woman », publié au printemps 2022 pour marquer le 50e anniversaire du titre IX. Suivez-la sur Twitter @LakenLitman.

